Кабінет Міністрів затвердив розмір щомісячних доплат для захисників під час війни

Уряд України затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників на час воєнного стану, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни. Сьогодні на позачерговому засіданні уряду ухвалили постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як повідомив прем'єр-міністр, розмір доплат на час дії воєнного стану становитиме 30 тис. грн щомісяця. "Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях, - 100 тис. грн. Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно".