16:20 11.12.2025

В питанні збереження мозаїк перша ініціатива має йти від громад - Мінкультури

В питанні збереження мозаїк перша ініціатива має йти від громад, але Міністерство культури готово разом з громадськими організаціями створити навчальну загальнонаціональну програму на цю тему, вважає заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар.

"Ми точно готові працювати в цьому напрямі. Тут питання збереження, за яке відповідає держава. А держава відповідає за збереження того, що є у неї на балансі, що внесено до відповідних реєстрів і списків. Для того, щоб воно там зʼявилося є досить зрозумілий процес - громада повинна це ініціювати на рівні області, область потім вносить в свої переліки і готує документацію і все, що необхідно з точки зору матеріалів доведення того, що це має історичну, локальну, будь-яку цінність. Далі ініціює це на міністерство, яке це приймає", - сказала Бондар в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер, відповідаючи на запитання, чи готове міністерство робити кроки у збереженні мозаїк.

У звʼязку з цим заступниця міністра зауважила, що в цьому процесі важлива робота на місцях, зокрема формування розуміння, що громадам щось потрібно зберегти, бо воно надалі може ними використовуватися як частина економічного розвитку і туристичного потенціалу.

"Це частка ширшої картинки стратегічного бачення кожної громади. Бо коли спільнота звертає увагу, на те, що щось руйнується, це означає, що до цього ніхто цьому не приділяв увагу на місцях… Але потрібно, щоб перша ініціатива йшла знизу і далі піднялася до внесення у всі державні переліки", - додала вона. 

На запитання, чи можна якось на державному рівні простимулювати громади зайнятися питанням збереження мозаїк, Бондар заявила, що якщо є залученість у цей процес якоїсь громадської організації, яка опікується цією темою, міністерство може з ними попрацювати, щоб створити навчальну загальнонаціональну програму про те, що таке мозаїки, в чому їх важливість, і які з них є спадщиною.

"Це правильна дискусія, яку треба піднімати, бо у нас такої спадщини дуже багато. І де межа, між тим, що було створено в Радянському Союзі, що ми готові зберігати, а що маємо знести і забути. Це суспільний діалог, який треба сформувати до того, як ми скажемо це зберегти", - наголосила заступниця міністра.

Як повідомлялося, у 2022 році колишній голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович заявляв про важливість збереження мозаїк радянського періоду та вважає їх руйнування варварством.

У липні 2021 року Міністерство культури підписало з громадськими організаціями меморандум про співпрацю щодо збереження мистецтва й архітектури другої половини ХХ століття, зокрема мозаїк.

Теги: #мозаїка #мінкультури #збереження #громади

