Інтерфакс-Україна
Події
16:48 15.12.2025

Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

Фото: https://www.facebook.com

Міністерство культури України готує з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) кредитну підтримку креативних індустрій, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

"Працюємо над посиленням спроможності культурної сфери. Готуємо разом з Європейським інвестиційним банком кредитну підтримку креативних індустрій. Це про доступні фінансові інструменти для культурного і креативного бізнесу та реальні можливості для розвитку сектору", - написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, також обговорили адаптацію кредитних і гарантійних механізмів для культурних та креативних підприємств і наступні кроки запуску.

"Разом з ЄІБ вже запускаємо опрацювання проєкту і рухаємося до конкретних рішень", - наголосила вона.

Бережна зазначила, що поряд із кредитними механізмами уряд продовжує розвивати програми грантової підтримки, що сприяють створенню нових проєктів, робочих місць і відновленню сектору.

Теги: #бережна #єіб #мінкультури

