Омбудсман звинуватив Мінкультури у блокуванні передачі Костелу Св.Миколая в Києві релігійній громаді

Міністерство культури України блокує передачу Костелу Святого Миколая релігійній громаді Києва, стверджує уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"До мене звернулася Римсько-католицька парафія Святого Миколая в Києві через багаторічне блокування їм передачі Костелу Святого Миколая. Вони занепокоєні тим, що Костел перебуває у критичному стані, ніякі заходи не здійснюються, а його передача — саботується! Стан справ наскільки жахливий, що руйнування можуть вбити громадян України. А релігійний об'єкт регулярно відвідують понад 600-700 людей!", - написав Лубінець в Телеграм у четвер.

За його словами, президент України доручив Уряду передати Костел у користування релігійній громаді ще у 2005 році, а у 2020 році Кабмін повторно визначив таке завдання, але відповідне доручення так і не було виконане.

"Навіть попри те, що між релігійною громадою і Мінкультом підписаний меморандум — фактична передача так і не відбулася. Цього року затягування процесу продовжується: Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов’язав передати релігійну споруду громаді. Це рішення набрало законної сили, було підтверджене апеляцією, а Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження. Тобто юридичних перешкод більше немає. Саме тому я звернувся до Міністерства культури України із запитом щодо стану виконання судового рішення. Проте відомство продовжує затягувати процес, надсилає до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті додаткові запити щодо статусу Костелу, хоча цей факт уже встановлений судом", - наголошує омбудмен.

Лубінець такрож повідомив, що моніторинговий візит зафіксував аварійний стан будівлі костелу, в ній такоє відсутні заходи пожежної та техногенної безпеки.

"Оскільки Міністерство культури України уникає діалогу й відмовляє у зустрічі представникам релігійної громади, це свідчить лише про свідоме блокування процесу. Закликаю Міністерство культури України невідкладно розпочати виконання рішення суду, забезпечити дотримання прав релігійної громади та усунути небезпечний технічний стан Костелу Святого Миколая", - написав він.

Як повідомлялося, 24 січня Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Мінкультури передати у користування релігійній організації "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії у м. Києві" Костел Св. Миколая. В Мінкультури на це заявили, що Римсько-католицька парафія продовжує користуватися костелом Св. Миколая в Києві на підставі договору від 2022 року. Зокрема, зазначалося, що відтоді статус будівлі залишався незмінним: вона є державною власністю, яка використовується для задоволення духовних потреб релігійної громади.

У парафії повідомили, що хоча релігійна громада є одноосібним користувачем костелу з 2022 року на підставі договору, повноцінна передача храму була неможливою без релокації Будинку музики, адже українське законодавство забороняє виселення закладів культури без надання їм іншого рівноцінного приміщення.

Рішенням мала стати безоплатна передача у державну власність Флігеля Міжнародного центру культури і мистецтв (колишній Жовтневий палац), що належить Федерації професійних спілок України (ФПУ). Ще 6 червня 2023 року президія ФПУ погодилася на таку передачу для потреб Національного будинку органної та камерної музики України. Проте реалізація цього плану зупинилася через арешти, накладені на комплекс будівель ФПУ в межах кримінальних проваджень. Як зазначало МКСК у своєму листі від 25 лютого 2025 року, численні клопотання до судових органів та Офісу генерального прокурора щодо зняття арешту з Флігеля залишалися безрезультатними. Таким чином, доля костелу та Будинку музики виявилася напряму залежною від завершення цього судового процесу.

Однак 15 травня 2025 року суд постановив скасувати арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 30 серпня 2022 року. Відтепер більше не існує перепон для виконання рішення президії ФПУ від 6 червня 2023 року про безоплатну передачу будівлі Флігеля у державну власність. Це дозволяє розпочати практичні кроки з облаштування нового концертного залу для Національного будинку органної та камерної музики України, а Міністерство культури та інформаційної політики зможе юридично фіналізувати процес передачі костелу Св. Миколая релігійній громаді.

18 червня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з комплексу будівель, частину яких заплановано передати під новий "Будинок музики", що усуває останню формальну перешкоду для реалізації рішення про повернення костелу Св. Миколая релігійній громаді.