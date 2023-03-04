Зеленський і Мецола провели у Львові зустріч зі студентами

Президент України Володимир Зеленський і президентка Європарламенту Роберта Мецола провели зустріч зі студентами закладів вищої освіти у Львівській області.

"Відверто відповіли на всі запитання: про початок повномасштабної війни, членство України в ЄС і НАТО, перемогу, відновлення нашої держави. Звісно, і про освіту", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що через війну Україна зіштовхнулася з необхідністю реновації освітньої мережі, насамперед у постраждалих регіонах.

"Освітній простір та освітній процес в Україні мають стати більш сучасними. Після перемоги України над Росією майбутнє буде саме за нинішніми студентами, їхньою енергією та креативним розумом, яких так потребуватиме наша країна для відновлення", - наголосив президент.

Під час зустрічі президент також зазначив, що йому завжди приємно спілкуватися зі студентами, адже Україна своєю незалежністю багато в чому зобов'язана саме студентству.

"У минулому - це боротьба за незалежність у складних умовах під час наших революцій і здобуття цієї незалежності. У наші дні, коли починалося повномасштабне вторгнення - активна мобілізація студентства", - сказав Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідаючи на запитання, як Україні жити далі поруч із таким агресивним сусідом, як Росія, президент наголосив, що безпеку України забезпечить повноправне членство в ЄС і НАТО.

"Крім того, ми будемо країною, яка перемогла. І ми будемо суб'єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не говорили, що Україна - це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія - це десь біля України", - заявив Зеленський.

Зі свого боку Роберта Мецола висловила переконання, що Україна стане членом Європейського Союзу.

"Європа і ЄС є вашою домівкою теж", - сказала вона.

Вона також запевнила, що Європа буде з Україною до перемоги у війні.

"І тільки Україна може вирішувати, коли війна завершиться. Ми не можемо говорити про мир без справедливості, без свободи, без суверенітету і територіальної цілісності", - наголосила Мецола.