Події

19:26 04.03.2023

Зеленський і Мецола провели у Львові зустріч зі студентами

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський і президентка Європарламенту Роберта Мецола провели зустріч зі студентами закладів вищої освіти у Львівській області.

"Відверто відповіли на всі запитання: про початок повномасштабної війни, членство України в ЄС і НАТО, перемогу, відновлення нашої держави. Звісно, і про освіту", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що через війну Україна зіштовхнулася з необхідністю реновації освітньої мережі, насамперед у постраждалих регіонах.

"Освітній простір та освітній процес в Україні мають стати більш сучасними. Після перемоги України над Росією майбутнє буде саме за нинішніми студентами, їхньою енергією та креативним розумом, яких так потребуватиме наша країна для відновлення", - наголосив президент.

Під час зустрічі президент також зазначив, що йому завжди приємно спілкуватися зі студентами, адже Україна своєю незалежністю багато в чому зобов'язана саме студентству.

"У минулому - це боротьба за незалежність у складних умовах під час наших революцій і здобуття цієї незалежності. У наші дні, коли починалося повномасштабне вторгнення - активна мобілізація студентства", - сказав Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідаючи на запитання, як Україні жити далі поруч із таким агресивним сусідом, як Росія, президент наголосив, що безпеку України забезпечить повноправне членство в ЄС і НАТО.

"Крім того, ми будемо країною, яка перемогла. І ми будемо суб'єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не говорили, що Україна - це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія - це десь біля України", - заявив Зеленський.

Зі свого боку Роберта Мецола висловила переконання, що Україна стане членом Європейського Союзу.

"Європа і ЄС є вашою домівкою теж", - сказала вона.

Вона також запевнила, що Європа буде з Україною до перемоги у війні.

"І тільки Україна може вирішувати, коли війна завершиться. Ми не можемо говорити про мир без справедливості, без свободи, без суверенітету і територіальної цілісності", - наголосила Мецола.

 

 

 

Теги: #освіта #європарламент #реновація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:14 04.03.2023
До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

16:24 03.03.2023
Асоціація міст України просить уряд погасити дефіцит освітньої субвенції на 8,5 млрд грн - Кличко

Асоціація міст України просить уряд погасити дефіцит освітньої субвенції на 8,5 млрд грн - Кличко

15:34 27.02.2023
Встановлення та використання відеоспостереження і відеофіксації в закладах освіти не повинні бути обов'язковими - освітній омбудсмен

Встановлення та використання відеоспостереження і відеофіксації в закладах освіти не повинні бути обов'язковими - освітній омбудсмен

21:13 22.02.2023
У Раді готують велику нараду з президентом та головами комітетів Європарламенту

У Раді готують велику нараду з президентом та головами комітетів Європарламенту

14:35 16.02.2023
Європарламент закликає якнайшвидше поставити Україні сучасні танки та розглянути питання постачання винищувачів - резолюція

Європарламент закликає якнайшвидше поставити Україні сучасні танки та розглянути питання постачання винищувачів - резолюція

14:06 16.02.2023
Для перемоги України у війні з РФ Європарламент закликав міжнародне співтовариство надати всі, без винятку, види озброєння – резолюція

Для перемоги України у війні з РФ Європарламент закликав міжнародне співтовариство надати всі, без винятку, види озброєння – резолюція

14:02 16.02.2023
Путін та його оточення мають бути притягнуті до відповідальності за скоєний ними проти України злочин агресії – резолюція Європарламенту

Путін та його оточення мають бути притягнуті до відповідальності за скоєний ними проти України злочин агресії – резолюція Європарламенту

11:57 16.02.2023
Група Європарламенту Renew Europe лобіюватиме інтереси України в ЄС та національних парламентах - Арахамія

Група Європарламенту Renew Europe лобіюватиме інтереси України в ЄС та національних парламентах - Арахамія

19:51 15.02.2023
Прем'єри України та Швеції обговорили співпрацю у військовій та енергетичній сферах

Прем'єри України та Швеції обговорили співпрацю у військовій та енергетичній сферах

19:45 15.02.2023
Європарламент ухвалив резолюцію із закликом звільнити Саакашвілі

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом звільнити Саакашвілі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Справа щодо агресії, яку вже цього літа "будуватиме" в Гаазі Центр розслідування злочинів агресії, згодом може розглядатися спецтрибуналом

Визначення "геноцид" стовідсотково підпадає під українську ситуацію, РФ сама підкидає докази - керівник департаменту Офісу генпрокурора

Оперативне створення трибуналу за злочини агресії вплине на перебіг війни і звузить географію пересування Путіна

Окупанти влаштовують на роботу на Запорізьку АЕС людей без спецосвіти, наслідки непередбачувані

Ворог продовжує наступ на п’яти напрямках

ОСТАННЄ

МВС уже почало розробку механізму відновлення безпекового простору в Україні після перемоги - Клименко

Генпрокурор про модель створення трибуналу: Ми чуємо рекомендації про застосування процедур МКС, що дасть змогу довіряти трибуналу

Голова Євроюсту: Ми підтримуємо розслідування воєнних злочинів, але не нам визначати модель трибуналу

Голова Верховного суду: Справи щодо геноциду українців незабаром масово розглядатимуть українські суди

Справа щодо агресії, яку вже цього літа "будуватиме" в Гаазі Центр розслідування злочинів агресії, згодом може розглядатися спецтрибуналом

Визначення "геноцид" стовідсотково підпадає під українську ситуацію, РФ сама підкидає докази - керівник департаменту Офісу генпрокурора

Оперативне створення трибуналу за злочини агресії вплине на перебіг війни і звузить географію пересування Путіна

Велика Британія подвоїть кількість танків Challenger 2 для України - посол

Окупанти влаштовують на роботу на Запорізьку АЕС людей без спецосвіти, наслідки непередбачувані

У північній частині Луганської області окупанти запровадили обмеження на пересування громадян без паспорта РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА