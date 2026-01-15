Освітній омбудсмен: відпрацювати заняття можна за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року.

"Якщо в енергетиці України буде оголошено режим надзвичайної ситуації, оптимальним варіантом вважаю запровадження канікул до кінця січня в громадах, де ситуація буде критичною, та організацію пришкільних таборів для дітей в окремих школах", - написала Лещик в мережі Facebook.

Вона зазначила, що під час канікул відпрацювання занять можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року.

"Чому не дистанційне навчання? Під час дистанційного навчання в умовах нестабільного електропостачання та зв'язку неможливо забезпечити доступ до освіти всіх учнів. Педагоги також мають труднощі з організацією дистанційних уроків. Примус до педагогів сидіти в холодних школах не забезпечує якісне навчання", - додала вона.

Вона зазначила, що педагоги, залучені до чергувань у "Пунктах Незламності" або укриттях, не можуть повноцінно готуватися та проводити онлайн-заняття.

"Перенесення занять на березень або червень 2026 року дозволить провести навчання у світловий день із кращим температурним режимом", - наголосила омбудсмен.

Також вона розповіда, що має звернення від учасників освітнього процесу, і одні виступають за канікули, інші зазначають, що для деяких учнів школа є єдиним місцем, де є опалення та гаряча їжа.

"Водночас здійснювати опалення закладів освіти, де, наприклад, з 1000 учнів, до школи ходить 50 або 100 учнів, не є доцільним. Тому можна при окремих закладах освіти, де є опалення та укриття, організувати роботу пришкільного табору для дітей з декількох закладів освіти, за аналогом літнього табору у школах. Процедура багатьом знайома, і її можна швидко організувати", - додала Лещик.

Також вона зазначила, що можна організувати активності (гуртки, секції) та надання консультацій з окремих предметів.

"За можливості також організувати гаряче харчування, продукти ж закуплено. Важливо в цій ситуації дати реальну автономію закладам освіти, реально оцінювати ситуацію та приймати рішення, брати на себе відповідальність", - вважає омбудсмен.

Як повідомлялося, через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні. ОВА та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади з урахуванням рішень відповідних комісій з ТЕБ та НС потрібно невідкладно вжити заходів щодо: переходу на дистанційну форму навчання або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року. КМДА — запровадити продовження або встановлення зимових канікул до 1 лютого 2026 року. У Києві заклади дошкільної освіти ухвалюють рішення про продовження роботи з урахуванням ситуації на місці.