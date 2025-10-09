Україні для залучення іноземних туристів важливо відкривати готелі міжнародних мереж і збільшувати впізнаваність локальних брендів - президентка UHRA

Інтерв’ю з президенткою Асоціації готелів та курортів України (UHRA) Іриною Сідлецькою

Текст: Оксана Гришина

- Галузь гостинності - один з секторів економіки, які демонструють стійке зростання навіть під час війни. Яка динаміка кількості місць для розміщення загалом по країні та по окремих регіонах?

- Сьогодні через воєнний стан, наявність окупованих територій, обмеження доступу до реєстрів та відсутність системної статистики складно дати точну оцінку пропозиції готельного ринку в Україні. На жаль, нерелевантний характер мають і дані Державної служби статистики України, оскільки вони побудовані на зборі даних за застарілими формами й стандартами. Тож навесні 2024 року Асоціація готелів та курортів України підтримала ініціативу клубу Hoteliero й спільними зусиллями ми провели всеукраїнський перепис об’єктів розміщення. В результаті були зібрані дані щодо близько 3 700 об’єктів, серед яких не лише готелі, а й хостели, кемпінги, садиби, відпочинкові та заміські комплекси. При цьому серед них 240 на той період були закриті або тимчасово призупинили свою діяльність, а 350 відповіли, що функціонують лише сезонно.

Відсутність точних даних щодо структури готельного сектору України - давня проблема, і ми сподіваємося, що з майбутнім запуском Єдиного туристичного реєстру та виконанням європейських директив з формування туристичної статистики ситуація зміниться. Адже знання кількості й типів наявних закладів розміщення - це базис для гармонійного та збалансованого розвитку ринку гостинності.

- Скільки готелів постраждало і як фіксуються втрати номерного фонду внаслідок війни?

- Специфікою стану українського готельного ринку, на жаль, є те, що готелі часто зазнають ракетних ударів та обстрілів, особливо в центральних частинах обласних центрів, які не мають потужних систем ПВО або знаходяться в зоні можливого ураження середньодальної артилерії. Серед тих, що офіційно заявили про пошкодження, сьогодні відомо про 30 об’єктів, які перебувають у стані консервації або відновлення. Зрозуміло, що відновлення готелю потребує мільйонних інвестицій, і за тривалої війни власники зважають на існуючі ризики нових пошкоджень.

- Сподіваюсь, що відновлення з жовтня збору Держстатом звітності готелів покращить ситуацію з інформацією, а з початку 2026 ми матимемо щомісячне оновлення даних, які фіксуватимуть як збитки, так і нову пропозицію. А який стан процесу категоризації?

- Так, це ще один виклик сьогодення - низький рівень категоризованих об’єктів, тобто тих, які підтвердили свою матеріально-технічно оснащеність, перелік та відповідність рівня надаваних послуг встановленим національним стандартам. Станом на кінець липня цього року офіційний статус відповідності зірковості (від 1* до 5*) мали лише 220 закладів розміщення, що становить менше 10% від загальної кількості. Здебільшого це пояснюється застарілими "немотивуючими" стандартами й недосконалим законодавством в частині регуляції готельного сектору. Тому на порядку денному стоїть реформа переходу на європейські сучасні стандарти класифікації готелів, зокрема Hotel Stars Union, та інших засобів розміщення (хостелів, відпочинкових комплексів, кемпінгів, садиб).

- За вашими дослідженнями, які дані по регіонах щодо завантаженості, середнього тарифу, RevPAR?

- Якщо говорити про динаміку показників, передусім має значення регіон розташування готелю. Так, за рахунок кращої безпекової ситуації, віддаленості від епіцентрів бойових дій та зростання внутрішнього туризму Західна Україна демонструє стійкий тренд до зростання завантаженості навіть в період війни. Так, за даними бенчмарк-інструменту Hotel Matrix середнє завантаження за перше півріччя готелів міста Львів досягло 50% з піковими 61% завантаження у травні. Курортні готелі, а саме регіон Буковелю, протягом першого півріччя були завантажені в середньому на 47%, з найвищим показником 63% зайнятих номерів у січні 2025. Варто зазначити, що імідж гірських курортів тільки в зимовий період стає стереотипом, що підтверджується показником в 55% завантаження під час літніх канікул. Цей показник підтверджують і заклади розміщення Львівщини та Закарпаття, особливо ті, які мають розширену інфраструктуру для відпочинку.

В Одеському регіоні перше півріччя не настільки активне, як в західноукраїнських колег, що пояснюється передусім високим рівнем небезпеки біля Чорного моря, браком великих конференц-площ, недостатньою пропозицією великих відпочинкових комплексів. Так, за перше півріччя готелі Одеси задекларували в системі Hotel Matrix 29%. Літній період та прагнення українців до відпочинку на рідному морі, незважаючи на певну небезпеку, задає тон до зростання завантаження, з показником 48% завантаження у червні, 59% у липні і 75% в серпні.

Столичний готельний ринок був завантажений на 39% у середньоціновому сегменті, і 44% в сегменті 4-5 зірок з упевненим зростанням. Такі дані свідчать про позитивний тренд, а з традиційним відновленням ділової активності восени є всі шанси досягнути середньорічного показника в 50%, звісно за високого рівня захисту міста й здебільшого для готелів з укриттям і - в особливій категорії - з підземними конференц-залами.

- Які об’єкти розпочали роботу в 2025? Які готуються до відкриття найближчим часом?

- Якщо говорити про нові відкриття першого півріччя 2025 року резонансною, подією стало відкриття сучасного апартготелю на 73 номери під французьким брендом Tulip Residences Lviv, що демонструє інтерес міжнародних компаній до розвитку в Україні. Чимало міжнародних компаній цікавляться нашим ринком, однак не всі з них готові давати певні прогнози щодо завантаження та окупності інвестицій українським власникам через свої канали бронювання та програми лояльності. Закриті аеропорти мають колосальне значення для таких капіталомістких проєктів як готелі.

За рахунок більш сміливого розвитку національних брендів, а також популярного виду залучення кондомініум-інвестицій в об’єкти комерційної нерухомості (викупу апартаментів фізичними особами як співінвесторами з наступною передачею в управління) Західна Україна радує новими почерговими відкриттями Glacier, Apartel, Skogur, Mountain residence.

Не стоїть осторонь відкриттів і столиця. Наприкінці 2024 року відкрився готель "третьої хвилі" Lumen Living в Києві під управлінням Apgrade Group. Цікавим фактом став ребрендинг готелю Хрещатик в Maidan Palace 4*. Позитивним проявом зростання попиту є модернізація номерного фонду, як в Amarant Hotel Kyiv, відкриття нових конференц-залів. Важливим є факт часткового відновлення роботи Holiday Inn Kyiv, який постраждав в результаті обстрілів столиці в грудні. Також у вересні в Одесі відновлено роботу Bristol Hotel 5* під управлінням Vertex Hotel Group.

Підтримує позитивний настрій власників, з точки зору одноосібного інвестиційного проєкту і факт відкриття в Козині Edem Resort Kyiv, заміського преміального готелю під управлінням Edem Family. Зрозуміло, що масштаб проєкту передбачає його поетапне відкриття, однак факт запуску в 2025 є гарним знаком зростання попиту на високоякісні готельні послуги, а з точки зору інвестиційної привабливості ще дуже передчасно давати оцінку.

- З якими проблемами розвитку може зіткнутися наш ринок?

- Ми бачимо, що зараз домінують проєкти, базовані на кондомініумній схемі інвестицій. Тобто коли фізичні особи приймають участь у співфінансуванні готельного будівництва. Ця схема, з одного боку, дозволяє створювати успішні проєкти, які з часом, з вірою в перемогу, звісно, стануть гарною інфраструктурою для розміщення іноземних гостей. Однак, з іншого боку, вона може призвести до певного перенасичення як регіонів, так і форматів, оскільки такі співінвестори недооцінюють ризики, пов’язані з строками окупності. Маю на увазі, що коли одноосібний власник приймає рішення про інвестування в об’єкти на рівні 12-15 мільйонів доларів, він більш свідомо прораховує, на кого буде орієнтовано об`єкт, як досягати завантаження. А коли інвестують фізичні особи (в середньому по 100-150 тисяч доларів в апартамент), вони можуть і не побачити ризики. Тому можливе створення об`єктів, які з часом стануть недостатньо конкурентними, якщо на тому чи іншому ринку відбудеться перенасичення.

Отже, якщо говорити про прогнози, то захід України точно буде розвиватися, але оскільки це відбувається переважно за рахунок ось такого нового формату інвестицій, я бачу певні ризики їх повернення. Хоча, звісно, з точки зору споживача, Україна в цілому демонструє появу сучасних комплексів, що збільшує її конкурентоспроможність як туристичної дестинації. Попри війну пропозиція динамічно росте і в кількості, і в якості. Загалом це дуже позитивний знак, який посилюється появою сильних вітчизняних компаній, які гарантують повернення інвестицій. З іншого боку, для України дуже важливо для залучення іноземних туристів, щоб ринок був представлений і міжнародними брендами, а не тільки локальними. А для міжнародного оператора це додатковий ризик - брати в управління проєкт, створений як кондомініум.

- На даний момент ми бачимо, що більшість проєктів, створених за такою фінансовою моделлю, розвиваються під управлінням національних мереж – "Рібас", "Апартель". Але ж апартаменти в Tulip Residences Lviv також були доступні для інвестицій?

- Тому я й кажу, що приклад Tulip Residences Lviv показовий - проєкт створювався відразу під формат цієї мережі, після аналізу ринку та локації, і далі Tulip забезпечуватиме завантаження в своєму готелі, даватиме гарантії інвесторам. Іноземці, готуючись до подорожі, можуть надавати перевагу міжнародному бренду. А якщо захід України буде розвиватися лише за посередництвом локальних брендів, то з точки зору привабливості країни, гадаю, може бути певний перекіс. Так, є країни з дуже низькою часткою міжнародних готелів, приміром, Італія, але перед нею не стоїть завдання залучати туристів. Для покращення привабливості вітчизняного готельного ринку національним брендам як мінімум треба дивитися на міжнародну арену й розвивати свою впізнаваність для іноземних туристів. Знаю, що деякі це вже роблять, зокрема Apartel, і це покращує їх продукт.

- Щодо перспективних форматів - фокус залишиться на рекреаційних готелях?

- В середньостроковій перспективі рекреаційні відпочинкові комплекси точно будуть популярнішими й швидше окупляться, ніж традиційні об’єкти. І мова не лише про Карпати, а, наприклад, про Світязь. В нас багато цікавих рекреаційних зон. Зрозуміло, що зараз важко говорити про Херсонщину, але Дніпро, Волинь, Чернігівщина, Житомирська, Кіровоградська, Черкаська області точно мають місця, привабливі для розвитку рекреаційних форматів.

- Наскільки вірогідно, що готельний сектор може стати перспективним сценарієм для відновлення, наприклад, історичної забудови?

- Загалом це дуже дорого у світі й стане можливим у нас, коли ми будемо заможнішими. Цей формат точно може мати економічний успіх. Але такі об`єкти повинні мати додаткові магніти. Якісно відбудований колишній замок - це не тільки туризм для того, щоб приїхати й переночувати. Там треба робити колаборації з локальним бізнесом, розвивати економічний туризм. Має бути декілька сценаріїв якісного, насиченого сенсом дозвілля для кожного сезону.

- Чи достатньо в нас міських готелів?

- Щодо бізнес-готелів, то раніше міжнародні бренди в нас майже не цікавилися обласними містами. Це також перспективний напрямок. Чернігів, Херсон, Вінниця, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг можуть стати центром уваги міжнародних брендів, які розвивають бізнес-готелі. В ході післявоєнної відбудови міст готельна інфраструктура - потребуватиме більш прорахованого, професійного підходу.