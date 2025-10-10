Інтерфакс-Україна
Події
18:36 10.10.2025

Попит на таксі в Києві після обстрілу зріс на 25-30%, у деяких районах – на 50% – генменеджер Bolt Україна

2 хв читати
Попит на таксі в Києві після обстрілу зріс на 25-30%, у деяких районах – на 50% – генменеджер Bolt Україна

Попит на користування таксі в Києві зріс на 25-30% порівняно з минулим тижнем через обстріли та перебої у роботі громадського транспорту загалом, а в окремих районах міста – більш ніж на 50%, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний менеджер Bolt Україна Сергій Павлик.

"Такі обставини впливають як на вартість поїздок, так і на доступність авто", - зазначив Павлик та пояснив, що Bolt не встановлює вартість поїздок вручну – ціна формується динамічно, залежно від балансу попиту та пропозиції в реальному часі.

CEO DevRain, CTO DonorUA Олександр Краковецький у Facebook у п’ятницю висловив думку, що якість послуг таксі погіршилася останнім часом, зокрема, зросла вартість та час подачі, та проілюстрував свій пост скрінами застосунків найбільших на ринку Uklon та Bolt з цінами поїздки з лівого берега на Центральний залізничний вокзал на правому березі від 1138 грн.

"Суб’єктивно, у приблизно 80% неможливо замовити машину впродовж 7 хв. за рекомендованою ціною", - стверджує Краковецький.

Онлайн-сервіс таксі Uklon під його постом також пояснив, що динамічний коефіцієнт формується автоматично — залежно від попиту, кількості вільних авто, завантаженості доріг та умов, як-от погода, масові заходи, чи надзвичайні ситуації.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Uklon уточнив, що компанія використовує систему динамічного ціноутворення, яка є автоматизованим алгоритмом і ключовим інструментом для забезпечення доступності сервісу в критичні моменти. Таким чином, доступність у цьому контексті означає можливість знайти вільний автомобіль при підвищеному попиті і здійснити поїздку, коли це необхідно.

В Uklon також наголосили, що в ситуаціях як повітряні тривоги, обстріли чи екстрена зупинка метро або іншого громадського транспорту, попит на замовлення авто зростає, проте кількість водіїв, готових виконати поїздку, залишається незмінною або навіть зменшується. Тому виникає значний дефіцит пропозиції, який відображається в ціні.

"У надзвичайних ситуаціях динамічне ціноутворення спрямоване на те, щоб забезпечити можливість користувачу знайти авто і здійснити поїздку, навіть якщо її вартість є вищою за звичайну", - додали в компанії.

Вранці очільник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграм-каналі звернувся до служб таксі з проханням допомогти киянам дістатися до пунктів призначення.

"Звертаюся до водіїв, таксистів та служб таксі — прийміть рішення допомогти тим, кому важко дістатися до дому, роботи, навчання", - наголосив Ткаченко.

Як повідомлялося, через нічну атаку окупаційної армії РФ та знеструмлення частини міста метро зранку електротранспорт міста працював зі збоями.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1879

https://www.facebook.com/share/p/17pDsNXwyH/

 

Теги: #попит #атаки_рф #таксі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 10.10.2025
Атаки РФ у вересні пошкодили енергетичну інфраструктуру України щонайменше 31 раз, було вбито 214 цивільних - ООН

Атаки РФ у вересні пошкодили енергетичну інфраструктуру України щонайменше 31 раз, було вбито 214 цивільних - ООН

13:23 09.10.2025
РФ останніми атаками знищила більше половини українського газовидобутку – Bloomberg

РФ останніми атаками знищила більше половини українського газовидобутку – Bloomberg

10:56 08.10.2025
Внаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох регіонах

Внаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох регіонах

10:37 08.10.2025
Російські дрони вночі атакували Ніжин, Прилуки, Семенівку, є влучання у нафтобазу та залізницю – Чернігівська ОВА

Російські дрони вночі атакували Ніжин, Прилуки, Семенівку, є влучання у нафтобазу та залізницю – Чернігівська ОВА

10:07 08.10.2025
РФ змінила тактику на атаки елементів енергосистеми в окремих регіонах – "Укренерго"

РФ змінила тактику на атаки елементів енергосистеми в окремих регіонах – "Укренерго"

14:56 02.10.2025
Попит і пропозиція на молоко у вересні стабілізувалися, ріст імпорту молокотоварів загрожує ринку

Попит і пропозиція на молоко у вересні стабілізувалися, ріст імпорту молокотоварів загрожує ринку

17:09 22.08.2025
Попит покупців житла на фінпрограми забудовників із подовженим терміном розстрочки росте – девелопери

Попит покупців житла на фінпрограми забудовників із подовженим терміном розстрочки росте – девелопери

20:59 20.08.2025
Ткаченко не виключив дозволу нічних перевезень у таксі у Києві, але лише "законно, під жорстким контролем та відповідальністю"

Ткаченко не виключив дозволу нічних перевезень у таксі у Києві, але лише "законно, під жорстким контролем та відповідальністю"

21:56 11.08.2025
"Укрзалізниця" фіксує попит 5-8 пасажирів на одне місце на найпопулярніших напрямках у піковий сезон

"Укрзалізниця" фіксує попит 5-8 пасажирів на одне місце на найпопулярніших напрямках у піковий сезон

10:03 08.08.2025
Попит на первинне житло в Україні за підсумками І пів.-2025 на 50-60% нижчий за пропозицію

Попит на первинне житло в Україні за підсумками І пів.-2025 на 50-60% нижчий за пропозицію

ВАЖЛИВЕ

Делегація України обговорюватиме у США всі питання українсько-американського стратегічного партнерства, включно з Drone deal - МЗС

ДТЕК повернув світло ще 153 тис. мешканців столиці після масованого обстрілу РФ

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

ОСТАННЄ

У Рівному частково зникло світло, не працюють світлофори, Рівнеобленерго повідомило про аварію

Трамп пригрозив підвищенням мит на товари з КНР, назвавши дії Пекіна ворожими

Свириденко внесла до Ради подання про призначення Бережної віцепремʼєр-міністеркою з гуманітарної політики

Перша леді США розповіла про плани повернення українських дітей з РФ ближчим часом

Україна та Нідерланди разом вироблятимуть дрони

В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

Трамп подякував Путіну за критику рішення нобелівського комітету та оцінку мирних зусиль президента США

МЗС України оголосило список медіа, журналісти яких взяли участь у турі РФ на окуповані території Донеччини

Українська журналістка Рощина посмертно стала лауреаткою премії "Герой свободи преси"

Зеленський хоче долучити Фінляндію до забезпечення енергетичної стійкості України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА