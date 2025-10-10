Попит на таксі в Києві після обстрілу зріс на 25-30%, у деяких районах – на 50% – генменеджер Bolt Україна

Попит на користування таксі в Києві зріс на 25-30% порівняно з минулим тижнем через обстріли та перебої у роботі громадського транспорту загалом, а в окремих районах міста – більш ніж на 50%, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний менеджер Bolt Україна Сергій Павлик.

"Такі обставини впливають як на вартість поїздок, так і на доступність авто", - зазначив Павлик та пояснив, що Bolt не встановлює вартість поїздок вручну – ціна формується динамічно, залежно від балансу попиту та пропозиції в реальному часі.

CEO DevRain, CTO DonorUA Олександр Краковецький у Facebook у п’ятницю висловив думку, що якість послуг таксі погіршилася останнім часом, зокрема, зросла вартість та час подачі, та проілюстрував свій пост скрінами застосунків найбільших на ринку Uklon та Bolt з цінами поїздки з лівого берега на Центральний залізничний вокзал на правому березі від 1138 грн.

"Суб’єктивно, у приблизно 80% неможливо замовити машину впродовж 7 хв. за рекомендованою ціною", - стверджує Краковецький.

Онлайн-сервіс таксі Uklon під його постом також пояснив, що динамічний коефіцієнт формується автоматично — залежно від попиту, кількості вільних авто, завантаженості доріг та умов, як-от погода, масові заходи, чи надзвичайні ситуації.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Uklon уточнив, що компанія використовує систему динамічного ціноутворення, яка є автоматизованим алгоритмом і ключовим інструментом для забезпечення доступності сервісу в критичні моменти. Таким чином, доступність у цьому контексті означає можливість знайти вільний автомобіль при підвищеному попиті і здійснити поїздку, коли це необхідно.

В Uklon також наголосили, що в ситуаціях як повітряні тривоги, обстріли чи екстрена зупинка метро або іншого громадського транспорту, попит на замовлення авто зростає, проте кількість водіїв, готових виконати поїздку, залишається незмінною або навіть зменшується. Тому виникає значний дефіцит пропозиції, який відображається в ціні.

"У надзвичайних ситуаціях динамічне ціноутворення спрямоване на те, щоб забезпечити можливість користувачу знайти авто і здійснити поїздку, навіть якщо її вартість є вищою за звичайну", - додали в компанії.

Вранці очільник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграм-каналі звернувся до служб таксі з проханням допомогти киянам дістатися до пунктів призначення.

"Звертаюся до водіїв, таксистів та служб таксі — прийміть рішення допомогти тим, кому важко дістатися до дому, роботи, навчання", - наголосив Ткаченко.

Як повідомлялося, через нічну атаку окупаційної армії РФ та знеструмлення частини міста метро зранку електротранспорт міста працював зі збоями.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1879

https://www.facebook.com/share/p/17pDsNXwyH/