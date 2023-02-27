Події

19:57 27.02.2023

На кордоні з Польщею виявили 1,5 кг кокаїну

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На кордоні з Польщею виявили 1,5 кг кокаїну

1,5 кг кокаїну виявили співробітники Львівської митниці, СБУ та Держприкордонслужби в пункті пропуску "Угринів-Долгобичів" на кордоні з Польщею, повідомляє Львівська митниця на своїй сторінці у фейсбуці.

"Кінологічна команда Львівської митниці спільно зі співробітниками СБУ та прикордонниками виявила 1,439 кг кокаїну під час огляду автомобіля "Міні купер", що прибув із Польщі", - інформує митниця.

Три упаковки з наркотиками були заховані під обшивкою автомобіля і на них спрацювала бельгійська вівчарка Джордана, повідомляє митниця.

За даними митників, водій автомобіля – житель Києва - щокварталу виїжджав до однієї з європейських країн для зустрічі з родичами.

"Там купував "товар", перевозив в Україну і продавав через розгалужену мережу клієнтів", - зазначено в повідомленні.

Водія затримано.

Теги: #львів #митниця #кокаїн

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