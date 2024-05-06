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19:32 06.05.2024

Сили оборони України не підривали міст через канал Сіверський Донець-Донбас

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Сили оборони України не підривали міст через канал Сіверський Донець-Донбас біля Часового Яру, підрозділи навпаки відбудовують міст для того, щоб мати шляхи сполучення, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Можу зазначити, що Збройні сили України міст через канал Сіверський Донець-Донбас не підривали. Навпаки - було так, що наші підрозділи відбудовують той міст для того, щоб мати шляхи сполучення. І якраз, коли йшов процес, коли наша вантажівка перебувала там і привезла будматеріали, по ній влучили FPV-дрони", - розповів Волошин в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в результаті влучання ніхто не загинув, було пошкоджено лише транспорт.

Спікер зазначив, що ситуація навколо міста Часів Яр не змінилася за тиждень і контролюється Силами оборони України. Активні бойові дії тривають і вдень і вночі, додав він.

За його словами, за останні дні жодних територіальних успіхів у росіян там не було, ворожих військ у місті немає.

Раніше в мережі з'явилася інформація про нібито підрив українськими силами мосту. Зокрема військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Еспресо заявив, що Сили оборони знищили міст через канал Сіверський Донець - Донбас, щоб перешкодити просуванню російських окупантів.

 

 

Теги: #канал #фронт #міст

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