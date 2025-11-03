У Вишгородському районі під Києвом відкрили рух мостом, який був зруйнований на початку вторгнення

Біля міста Вишгород (Київська обл.) відкрився міст, зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, та відновлений за кредитною гарантією Великої Британії на суму 26,3 млн фунтів, повідомило посольство країни в Києві.

"Біля Вишгорода відкрився міст, який був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Його реконструкцію підтримала Велика Британія, виділивши кредитну гарантію на суму 26,3 млн фунтів", - йдеться у повідомленні посольства у фейсбуці у понеділок .

Як зазначається на сайті уряду Великої Британії, кредитна гарантія уряду Британії через UKEF дозволила уряду України залучити приватний капітал від Citibank. Ця ініціатива також дозволила британським виробникам надати необхідні матеріали та експертизу, зокрема, сталеві елементи конструкції та проєктні послуги головним підрядникам.

Повідомляється, що шотландська компанія Cairnhill відіграла ключову роль у будівництві Вишгородського мосту, відвантаживши приблизно 400 тон сталі для основних конструкцій зі свого заводу в Коутбріджі, графство Ланаркшир.

Заступниця посла Великої Британії в Україні Шарлотта Сюрен сказала, що реконструкція Вишгородського мосту "є наочним доказом Сторічного партнерства між Великою Британією та Україною. Сталь, вироблена у Великій Британії, допомагає відновити українську критичну інфраструктуру, та має реальний вплив на якість життя людей".

"Після втечі російської армії навесні 2022 року Вишгородський міст став одним із шести мостів у Київській області, які відновлювали в рамках пілотного проєкту за підтримки уряду Великої Британії. Це четвертий міст, завершений у рамках проєкту. Реконструкція ще двох досі триває", - зазначено у повідомленні.

Міст забезпечує транспортне сполучення зі столицею України для тисяч мешканців, які проживають у цьому районі, та дозволить вантажівкам легше дістатися Києва.