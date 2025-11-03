Інтерфакс-Україна
Події
20:19 03.11.2025

У Вишгородському районі під Києвом відкрили рух мостом, який був зруйнований на початку вторгнення

2 хв читати

Біля міста Вишгород (Київська обл.) відкрився міст, зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, та відновлений за кредитною гарантією Великої Британії на суму 26,3 млн фунтів, повідомило посольство країни в Києві.

"Біля Вишгорода відкрився міст, який був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Його реконструкцію підтримала Велика Британія, виділивши кредитну гарантію на суму 26,3 млн фунтів", - йдеться у повідомленні посольства у фейсбуці у понеділок .

Як зазначається на сайті уряду Великої Британії, кредитна гарантія уряду Британії через UKEF дозволила уряду України залучити приватний капітал від Citibank. Ця ініціатива також дозволила британським виробникам надати необхідні матеріали та експертизу, зокрема, сталеві елементи конструкції та проєктні послуги головним підрядникам.

Повідомляється, що шотландська компанія Cairnhill відіграла ключову роль у будівництві Вишгородського мосту, відвантаживши приблизно 400 тон сталі для основних конструкцій зі свого заводу в Коутбріджі, графство Ланаркшир.

Заступниця посла Великої Британії в Україні Шарлотта Сюрен сказала, що реконструкція Вишгородського мосту "є наочним доказом Сторічного партнерства між Великою Британією та Україною. Сталь, вироблена у Великій Британії, допомагає відновити українську критичну інфраструктуру, та має реальний вплив на якість життя людей".

"Після втечі російської армії навесні 2022 року Вишгородський міст став одним із шести мостів у Київській області, які відновлювали в рамках пілотного проєкту за підтримки уряду Великої Британії. Це четвертий міст, завершений у рамках проєкту. Реконструкція ще двох досі триває", - зазначено у повідомленні.

Міст забезпечує транспортне сполучення зі столицею України для тисяч мешканців, які проживають у цьому районі, та дозволить вантажівкам легше дістатися Києва.

 

 

Теги: #вишгород #рух #міст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:31 25.10.2025
У Києві після нічного обстрілу перекрили рух транспорту на кількох вулицях – МВС

У Києві після нічного обстрілу перекрили рух транспорту на кількох вулицях – МВС

17:40 20.10.2025
Рух Подільським мостовим переходом в Києві буде обмежено під час тривог з 20 жовтня - поліція

Рух Подільським мостовим переходом в Києві буде обмежено під час тривог з 20 жовтня - поліція

17:14 13.10.2025
У Вишгороді на Київщині введено в експлуатацію нове укриття для школярів, що збудоване за всіма стандартами безпеки та комфорту

У Вишгороді на Київщині введено в експлуатацію нове укриття для школярів, що збудоване за всіма стандартами безпеки та комфорту

08:58 11.10.2025
У Києві повністю відновили рух громадського транспорту

У Києві повністю відновили рух громадського транспорту

11:41 10.10.2025
"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

08:39 09.10.2025
Через російські атаки рух поїздів до Сумщини організовано зміненими маршрутами

Через російські атаки рух поїздів до Сумщини організовано зміненими маршрутами

13:26 08.10.2025
Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

07:55 08.10.2025
Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

11:14 07.10.2025
У Києві зупинився рух на "зеленій" гілці метро

У Києві зупинився рух на "зеленій" гілці метро

11:40 01.10.2025
Рух поїздів на "зеленій" лінії метро в Києві відновлено в звичайному режимі після падіння пасажира на колії

Рух поїздів на "зеленій" лінії метро в Києві відновлено в звичайному режимі після падіння пасажира на колії

ВАЖЛИВЕ

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

ОСТАННЄ

"Нафтогаз Біоенергія" очолив ексначальник управління ОГТСУ Каденський

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

Україна відкриває представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені

Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

На Дніпропетровщині 1 листопада ворог вдарив по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу - 30-й Корпус морської піхоти

"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА