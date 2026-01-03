Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

У Парижі, 6 січня, відбудуться зустрічі з командою президента США Дональда Трампа, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Далі у нас буде присутня команда Сполучених Штатів Америки. Я розумію на якому рівні, поки що не буде говорити, нехай це буде офіційна інформація від Білого Дому. У нас будуть зустрічі в Парижі з американцями", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Також, за словами президента, під час зустрічі лідерів в Парижі завданням номер один буде фіналізація деяких речей.

"В принципі, це завдання номер один - фіналізувати документ щодо гарантій безпеки Коаліції охочих щоб підготувати його як один з ґрунтів для обговорення в США з президентом Трампом", - зазначив він.