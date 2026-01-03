Інтерфакс-Україна
16:32 03.01.2026

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

Рішення про призначення очільників адміністрацій 5 областей України буде ухвалено в неділю, 4 січня, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо кадрові зміни і зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область", - написав він у телеграм у суботу.

Зеленський додав, що коло кандидатур визначене. "Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет міністрів України найближчим часом погодить призначення", - повідомив він.

"Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати", - заявив президент.

