Інтерфакс-Україна

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02:07 30.03.2025

Таємний документ Пентагону розкрив зміну пріоритетів у військовій стратегії США - ЗМІ

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Міністр оборони США Піт Хегсет переорієнтував американське військо на пріоритетну потидію захопленню Тайваню Китаєм, повідомляє в суботу The Washington Post (WP), посилаючись на зміст таємного документа, з яким ознайомилося видання.

Документ під назвою "Тимчасові стратегічні настанови національної оборони" (Interim National Defense Strategic Guidance), з грифом "таємно/не для іноземців", був розповсюджений по всьому Міністерству оборони в середині березня за підписом Хегсета.

"У ньому в широких і подекуди упереджених деталях викладено реалізацію бачення президента Дональда Трампа щодо підготовки і перемоги у потенційній війні з Пекіном і захисту США від небезпек у "близькому зарубіжжі", в тому числі з боку Гренландії і Панамського каналу", - пише WP.

Видання зазначає, що бачення Китаю як стратегічної загрози не є чимось новим.

"Перша адміністрація Трампа і адміністрація Байдена характеризували Китай як найбільшу загрозу для Сполучених Штатів і спрямовували сили на підготовку і стримування конфлікту в Тихоокеанському регіоні. Але вказівки Хегсета вражають тим, що потенційне вторгнення на Тайвань розглядається як ексклюзивний сценарій, якому має бути надано пріоритет перед іншими потенційними небезпеками", - зазначають автори матеріалу.

"Якщо в Стратегії національної оборони адміністрації Байдена до 2022 року наголошується на альянсах у протидії російській агресії, називаючи "взаємовигідні альянси і союзників... нашою найбільшою глобальною стратегічною перевагою", то в тимчасових настановах Хегсета йдеться про те, що НАТО має взяти на себе "набагато більший" розподіл тягаря, тому що Сполучені Штати неохоче надаватимуть війська, оскільки їхні пріоритети сфокусовані деінде", - пояснили трансформацію ставлення США до НАТО і своєї ролі в Альянсі автори WP.

"Пентагон "візьме на себе ризик на інших театрах воєнних дій", враховуючи кадрові та ресурсні обмеження, і буде тиснути на союзників у Європі, на Близькому Сході та у Східній Азії, щоб вони витрачали більше коштів на оборону і взяли на себе основну роль у стримуванні від загроз з боку Росії, Північної Кореї та Ірану", - йдеться в настановах.

Як зазначають автори статті таємний меморандум завізований Хегсетом несе на собі відбиток стратегічного "Проєкту 2025", розробленого консервативними дослідниками The Heritage Foundation аж до такої міри, що деякі фрагменти майже дослівно повторюють текст, опублікований згаданим аналітичним центром минулого року.

Міністерство оборони США на запит The Washington Post про коментар не відповіло.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/03/29/secret-pentagon-memo-hegseth-heritage-foundation-china/

Теги: #міноборони #зміна #стратегія #витік #сша

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