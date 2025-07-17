Інтерфакс-Україна
Події
23:13 17.07.2025

Словаччина у п'ятницю розблокує ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії - Фіцо

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє блокування ухвалення ЄС 18 пакету санкцій проти Росії. Про це Фіцо сказав у відеозверненні, яке він розмістив у Facebook у четвер.

За словами Фіцо, підставою для зміни позиції стали гарантії Європейської Комісії компенсувати Словаччині високі ціни на газ.

"У нашому розпорядженні є письмове зобов'язання Європейської Комісії, підписане її головою і схвалене всім складом Комісії. Вчора і сьогодні ми оголосили і підтвердили зміст і спосіб виконання цих гарантій", - сказав Фіцо, зазначивши, що Єврокомісія і уряд Словаччини також погодили "інші внутрішні гарантії".

"На даний момент, дорогі друзі, було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій завтра (у п'ятницю 18 липня – ІФ-У). Наразі всі можливості для блокування вичерпані, і затягування з блокуванням загрожує нашим інтересам", - заявив Фіцо.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/16jUUnv59A/

Теги: #зміна #словаччина #санкції #позиція #єс #рф

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