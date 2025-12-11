Інтерфакс-Україна
18:31 11.12.2025

У найближчі дні має бути підготовлений список щодо пропозицій замін керівників обладміністрацій – Зеленський

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, заступник глави Офісу президента Віктор Микита мають підготувати список пропозицій заміни керівників обласних адміністрацій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо керівників обласних адміністрацій – мені повинні показати список тих, до кого є ті чи інші питання. Треба, щоб в одній колонці був список цих прізвищ, а в іншій, бажано, – хто прийде на заміну. В цей момент без деяких керівників буде непросто, особливо у прифронтових областях. Тому якщо там будуть пропозиції заміни, має бути, щоб це були саме заміни – не тільки звільнення", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у четвер.

Він додав, що ще не бачив цього списку.

"Днями такий список має бути, і це мають підготувати премʼєр-міністерка, віце-премʼєр з відновлення, профільний заступник керівника Офісу. Також було завдання для СБУ. Я збираю інформацію і, безумовно, я запитую різних представників правоохоронного сектору", - зазначив президент.

За його словами, щодо військових адміністрацій, він більше розмовляє з Генеральним штабом ЗСУ.

"Я запитую, які є питання щодо, наприклад, Донецької області, що у нас відбувається з ВЦА, які є питання щодо Одеси. Власне, коли будуть пропозиції – тоді будуть рішення", - наголосив глава держави.

