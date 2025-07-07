Зеленський обговорив із Трампом заміну посла України в США, серед кандидатів Шмигаль, Умєров, Стефанішина та Галущенко – ЗМІ

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Президент України Володимир Зеленський обговорив заміну чинного посла в США під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом у п'ятницю, пише видання Bloomberg в понеділок з посиланням на слова інформованої особи.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посланця Києва у Вашингтоні разом із віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком, повідомила особа, яка побажала залишитися анонімною, оскільки переговори є закритими", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України обговорити з американською стороною призначення наступного посла України.

Раніше серед можливих кандидатур називали також міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького та заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкву.

Як повідомлялося, надзвичайним і повноважним послом України в США з 25 лютого 2021 року є Оксана Маркарова.