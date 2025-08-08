Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП

(розширена)

Керівники антикорупційних органів допускають наміри заміни керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.

Про це керівники антикорупційних органів заявили на брифінгу в п'ятницю в Києві.

"Ми так думаємо, у нас є така відповідна інформація, що наступним етапом може бути атака персонально на керівників. Ну, типу, давайте щось придумаємо, назбираємо критичну масу, почнемо перезавантаження керівництва НАБУ і САП під якимись тими чи іншими приводами", - сказав директор НАБУ Семен Кривонос.

За його словами, керівництво антикорупційних органів весь час відчуває на собі тиск – від законодавчих ініціатив до натяків і завуальованих погроз.

"Вчора знову розпочалося по тих самих телеграм-каналах, така сама медіакампанія, яка була одразу по Бюро і САП. Вона знову вчора розпочалася, вже безпосередньо по керівництву. Є якісь ідеї повернути колишніх співробітників звільнених високопосадових на свої посади через судові рішення до НАБУ. Є ідеї, там багато різних "брєдових" ідей, але ми до цього готові, ми про це комунікуємо, ми вже бачимо всі ознаки, володіємо відповідною інформацію і точно будемо комунікувати з українським суспільством", - наголосив він.

Цю думку поділяє керівник САП Олександр Клименко.

"Дійсно, така інформація уже є. Дивіться, після проведеної атаки невдалої зробили висновки… Не вдається, суспільство не хоче, щоб ці інституції були явно законодавчо залежні, тому наступний крок – змінити керівників, поставити просто залежних керівників", - додав він.

За словами Клименка, вже помітні перші кроки у цьому напрямку.

Водночас Кривонос наголосив, що вони знають організаторів цієї "кампанії".

"Там автори такі самі, як до комунікаційної кампанії проти Бюро і САП. І автори ті самі, і замовники ті самі. Ми все це знаємо. Вони тепер знають, що ми знаємо. І це вже починається, ці наративи чітко відслідковуються. Будемо готові, там ще ТСК (Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України – ІФ-У) працює, збирає якісь відомості.. Відповідаємо, поважаємо, будемо з'являтися на виклики, комунікувати, чекаємо на результат", - підкреслив він.