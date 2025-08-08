Інтерфакс-Україна
Події
12:31 08.08.2025

Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП

2 хв читати
Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП

(розширена)

Керівники антикорупційних органів допускають наміри заміни керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.

Про це керівники антикорупційних органів заявили на брифінгу в п'ятницю в Києві.

"Ми так думаємо, у нас є така відповідна інформація, що наступним етапом може бути атака персонально на керівників. Ну, типу, давайте щось придумаємо, назбираємо критичну масу, почнемо перезавантаження керівництва НАБУ і САП під якимись тими чи іншими приводами", - сказав директор НАБУ Семен Кривонос.

За його словами, керівництво антикорупційних органів весь час відчуває на собі тиск – від законодавчих ініціатив до натяків і завуальованих погроз.

"Вчора знову розпочалося по тих самих телеграм-каналах, така сама медіакампанія, яка була одразу по Бюро і САП. Вона знову вчора розпочалася, вже безпосередньо по керівництву. Є якісь ідеї повернути колишніх співробітників звільнених високопосадових на свої посади через судові рішення до НАБУ. Є ідеї, там багато різних "брєдових" ідей, але ми до цього готові, ми про це комунікуємо, ми вже бачимо всі ознаки, володіємо відповідною інформацію і точно будемо комунікувати з українським суспільством", - наголосив він.

Цю думку поділяє керівник САП Олександр Клименко.

"Дійсно, така інформація уже є. Дивіться, після проведеної атаки невдалої зробили висновки… Не вдається, суспільство не хоче, щоб ці інституції були явно законодавчо залежні, тому наступний крок – змінити керівників, поставити просто залежних керівників", - додав він.

За словами Клименка, вже помітні перші кроки у цьому напрямку.

Водночас Кривонос наголосив, що вони знають організаторів цієї "кампанії".

"Там автори такі самі, як до комунікаційної кампанії проти Бюро і САП. І автори ті самі, і замовники ті самі. Ми все це знаємо. Вони тепер знають, що ми знаємо. І це вже починається, ці наративи чітко відслідковуються. Будемо готові, там ще ТСК (Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України – ІФ-У) працює, збирає якісь відомості.. Відповідаємо, поважаємо, будемо з'являтися на виклики, комунікувати, чекаємо на результат", - підкреслив він.

Теги: #керівники #прогноз #набу_сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:26 08.08.2025
Директор НАБУ: Правоохоронець, у якого проводили обшук, погрожував "обраткою", фіксуємо такі натяки

Директор НАБУ: Правоохоронець, у якого проводили обшук, погрожував "обраткою", фіксуємо такі натяки

09:39 08.08.2025
За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

17:14 07.08.2025
Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

21:22 06.08.2025
Зеленський призначив керівників УСБУ в Кіровоградській і Полтавській областях

Зеленський призначив керівників УСБУ в Кіровоградській і Полтавській областях

12:18 04.08.2025
НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

18:36 02.08.2025
НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано

НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано

16:41 02.08.2025
Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

10:57 29.07.2025
Розділення Мінкультури і стратегічних комунікацій неможливе без голосування за призначення міністра в Раді - депутат

Розділення Мінкультури і стратегічних комунікацій неможливе без голосування за призначення міністра в Раді - депутат

12:58 28.07.2025
Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

15:11 24.07.2025
Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП України до 2,1% у 2025 році та 2–3% у 2026–2027 рр.

Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП України до 2,1% у 2025 році та 2–3% у 2026–2027 рр.

ВАЖЛИВЕ

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

ОСТАННЄ

Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

"ДТЕК" за дві доби відновив електропостачання для 170 тис. абонентів на Київщині після негоди

За кілька місяців Третій корпус Білецького "зжере" клин, який РФ вбила між Лиманом і Боровою –– Арті Грін

Колишній речник президента Євроради Лейтс став волонтером в Україні

Директор НАБУ: Будемо просити СБУ опублікувати всі матеріали щодо детективів, які підозрюються в держзраді

Сирський: Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів – черговий крок у розвитку спроможностей безпілотних систем

Зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна – Молдова – Румунія" розпочалася у Чернівцях

ЦПД спростував повідомлення МЗС РФ про начебто "відмову" України забирати своїх військовополонених

Затримано агента РФ, причетного до атаки на Кропивницький 28 липня

Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА