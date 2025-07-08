Інтерфакс-Україна
Події
21:01 08.07.2025

Сибіга підтвердив заплановану заміну послів України в США і низці інших країн

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Сибіга підтвердив заплановану заміну послів України в США і низці інших країн
Фото: МЗС України

Президент України Володимир Зеленський має намір зняти надзвичайного і повноважного посла України в США Оксану Маркарову з посади, яку вона обіймає з 25 лютого 2021 року, а також замінити всіх послів України в країнах "великої сімки" та "великої двадцятки", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Оксана Маркарова — одна з наших найбільш успішних послів, надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл. Я вам підтверджу, що бачення президента України – здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, в тому числі – трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному ", - заявив Сибіга в інтерв'ю Українському радіо у вівторок, відповідаючи на запитання про можливі призначення нових послів України.

При цьому він зазначив, що "відразу після указу, після призначення потрібно бути готовим до повернення, тому що це, ще раз повторюся, прерогатива президента."

За його словами, буде близько 20 президентських указів про заміну послів України після запланованої на 21 липня наради. "Ми готуємо нараду послів для того, щоби підбити підсумки. Безумовно, будуть кадрові рішення, це прерогатива президента України. Напевно, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ", - сказав Сибіга.

Міністр також зазначив, що посли повинні працювати на результат і бути в реаліях країни, що воює. "Я був обурений, перебуваючи в одній країні, коли там було наше посольство, а в мене мої візаві запитували: так що, у вас ще триває війна? Я був обурений, тому таким послам чи працівникам не місце в системі. Це неминучий процес ротації", - пояснив Сибіга.

Як повідомлялося, раніше видання Bloomberg з посиланням на слова інформованої особи повідомило, що Зеленський обговорив заміну чинного посла в США під час телефонної розмови з Дональдом Трампом. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посланця Києва у Вашингтоні разом із віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком. Раніше серед можливих кандидатур називали також міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького та заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкву.

У вівторок Зеленський анонсував розширення можливостей української дипломатії після наради з послами 21 липня, не уточнивши деталей. "Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня. Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії", - сказав він.

 

Теги: #заміна #посол #мзс

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