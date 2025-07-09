Порошенко: Україна заслуговує на уряд, який працює задля збереження держави

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Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прокоментував інформацію про нібито заплановані зміни в уряді закликом до формування уряду національної довіри, повідомляється на сайті політсили у середу.

"Опозиція наполягала на тому, щоб уряд був змінений і щоб нарешті був сформований уряд національної єдності, який зараз при поточному стані справ мав би перетворитися в уряд національного порятунку", - сказав Порошенко під час брифінгу.

За його інформацією, "на посаду прем’єра претендує діючий перший віце-прем’єр", і в такому разі він висловив сумнів, що така зміна буде оновленням уряду. "Цей уряд більше чотирьох років працює за відсутності будь-якої програми. Для чого вони призначені? Що вони збираються робити? У Верховній Раді не було представлено. Вони ховаються від звіту… Тому наша вимога – звіт кожного міністра з достатнім часом для того, щоб проінформувати країну і партнерів, що зроблено і які стоять завдання. Перед затвердженням уряду – програма", – сказав політик.

Він висловив переконання, що Україна заслуговує на уряд, який працює "не для себе і не на себе, а на українського воїна, на фронт і на збереження держави".

"Ми маємо створити уряд національної єдності. Ми маємо об’єднати країну", - резюмував Порошенко.

Як повідомлялося, 16 червня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") допускав, що в червні Верховна Рада може внести правку в закон, що дозволить звільнити прем'єр-міністр а Дениса Шмигаля і припинити повноваження діючого уряду в умовах воєнного стану. Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито відставку Шмигаля, який обіймає посаду прем'єра з 4 березня 2020 року