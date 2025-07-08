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18:44 08.07.2025

Понад 1 тис. українців скористалися послугою заміни техпаспорта у "Дія" з початку її запуску

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Понад 1 тис. українців скористалися послугою заміни техпаспорта у "Дія" з початку її запуску
Фото: https://t.me/zedigital/

У застосунку "Дія" понад 1 тис. українців замінили техпаспорт за тиждень після запуску онлайн-послуги, повідомив віцепрем'єр - міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Маємо перші результати роботи за тиждень після запуску послуги. Понад 1 000 українців замінили техпаспорт у "Дія", - зазначив Федоров у Телеграм-каналі у вівторок.

Федоров зауважив, щоб скористатись послугою потрібно обрати "сервіси", "водієві" та "заміна техпаспорта". Далі підписати заяву та вказати спосіб доставки – відділення чи кур’єр "Укрпошти".

Окрім цього, у тексті повідомлення зазначається, що для заміни техпаспорта слід авторизуватись у "Дія", мати податковий номер (РНОКПП) у застосунку, біометричний документ у "Дія", а саме, паспорт або посвідку та бути власником транспортного засобу й мати свідоцтво про реєстрацію у "Дія".

Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників автомобілів, що стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних.

Теги: #дія #техпаспорт #заміна

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