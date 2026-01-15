Уряд підтримав запуск у "Дії" цифрового калькулятора для розрахунку собівартості адмінпослуг

Уряд ухвалив запуск пілотного проєкту зі створення на порталі "Дія" цифрового калькулятора для розрахунків собівартості надання публічних послуг, що стане основою для формування єдиної цифрової системи розрахунку, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації у четвер.

Зазначається, що працівники ЦНАПів та державних органів вноситимуть у систему дані про ресурси, витрачені на надання сервісу, а система автоматично розраховуватиме собівартість за оновленою формулою.

У Мінцифрі додали, що пілотний проєкт охопить 18 платних послуг, серед яких: реєстрація шлюбу, оформлення паспортів, посвідчень водія, реєстрація місця проживання та інші.

Після аналізу зібраних даних буде створено відповідний звіт для уряду, зауважили у відомстві.

"Це дозволить запропонувати зміни до законодавства для визначення єдиної методики розрахунку адмінзбору, спираючись на реальні дані", - наголосили в Мінцифрі.