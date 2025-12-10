Мапа xPON-провайдерів з'явиться в "Дії" - 1-й віцепрем’єр

Фото: https://thedigital.gov.ua/

Українці матимуть можливість перевіряти у застосунку "Дія " чи під’єднаний будинок до енергонезалежної xPON-мережі та оцінювати стабільність інтернету, така мапа почне формуватися з січня 2026 року, повідомив перший віцепремєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці зможуть перевірити через застосунок "Дія ", чи під’єднаний їхній будинок до енергонезалежної xPON-мережі. Послугу запустимо в січні 2026 року ", - написав Федоров у Телеграм-каналі у середу.

За його словами, на мапі можна буде побачити провайдерів, які обслуговують конкретний будинок та надають доступ до інтернету за технологією xPON та скільки годин працюватиме інтернет у разі знеструмлень.

Крім того, користувачі матимуть можливість залишати пропозиції та відгуки про якість роботи провайдера.

"Мапа покаже реальний стан покриття енергонезалежним інтернетом по всій країні. Це також дасть змогу виявляти "білі плями " та спрямовувати ресурси туди, де зв’язок потрібен найбільше — особливо в прифронтових громадах ", - додав Федоров.