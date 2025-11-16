В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

У додатку "Дія" вже подано понад 2,5 млн заявок від українців на зимову підтримку, з них понад 300 тис. – заявки на дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки", – наголосив глава держави.

За його словами, вже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через Укрпошту. Президент додав, що уряд України забезпечить повне фінансування програми.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку у застосунку "Дія" чи у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони. В той же час допомогу не може бути використано для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку із спеціального рахунку.

Уряд очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1 тис. грн для дорослих та дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати — 14 млрд грн.