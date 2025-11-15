Інтерфакс-Україна
Телеком
12:04 15.11.2025

Через велике навантаження при подачі заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки" "Дія" може працювати нестабільно - сервіс


Додаток "Дія" може працювати нестабільно через велике навантаження на реєстри через подачу заявок на виплату 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка", повідомили в сервісі.

"Зимова підтримка вже доступна в "Дії". Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви — і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу", - йдеться в повідомленні "Дії" в телеграм-каналі в суботу.

Зазначається, що якщо у користувачів сталося саме так, то необхідно спробувати трохи пізніше.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку у застосунку "Дія" чи у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони. В той же час допомогу не може бути використано для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку із спеціального рахунку.

Уряд очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1 тис. грн для дорослих та дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати — 14 млрд грн.

Теги: #навантаження #виплати #дія #заявки

