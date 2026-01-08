Стартував відбір на Мистецьку премію "Київ"

Фото: Михайло Криволапов, КМДА\u000D\u000A\u000D\u000AУ столиці розпочався прийом заявок на здобуття Мистецької премії \u0022Київ\u0022, який триватиме до 1 лютого 2026 року, повідомляє Київська міська державна адміністрація. \u000D\u000A\u000D\u000AЗа умовами конкурсу, роботи розглядатимуть у дев’яти номінаціях у сферах культури та мистецтва: література, кіномистецтво, музична композиція, театральне мистецтво, образотворче мистецтво, журналістика, народне декоративне мистецтво, хореографічне мистецтво та циркове мистецтво.\u000D\u000A\u000D\u000AНа здобуття премії висувають нові оригінальні твори, створені протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за пів року до подання заявки. Участь можуть подавати як один митець, так і творча група до трьох осіб, які живуть і працюють у Києві. \u000D\u000A\u000D\u000AПодача кандидатур здійснюється творчими спілками, науковими установами, закладами культури і мистецтва, театрально\u002Dвидовищними та театрально\u002Dконцертними організаціями, видавництвами, редакціями газет і журналів. Від кожної організації може бути висунуто не більше т…