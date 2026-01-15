Інтерфакс-Україна
Економіка
15:55 15.01.2026

МХП оголосила про план нового випуску євробондів та достроковий викуп євробондів-2026 на $550 млн за номіналом


Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП зробила в четвер пропозицію викупу своїх єврооблігацій на $550 млн із погашенням у квітні 2026 року та одночасно оголосила про плани нового випуску єврооблігацій із погашенням у 2029 році для фінансування такого викупу.

Як зазначається у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, викуп залежатиме від результатів випуску нових єврооблігацій, від якого МХП хотіла б отримати не менше $450 млн, що разом із залишком грошових коштів $100 млн було б достатньо для повного викупу євробондів-2026, номінальна ставка яких становить 6,95% річних.

Згідно із пропозицію, ціна викупу дорівнює номіналу плюс нараховані відсотки. Запропоновано два терміни подачі заявок: ранній, до 17:00 (за часом Нью-Йорка) 29 січня, та остаточний, до 23:59 (за часом Нью-Йорка) 12 лютого 2026 року, - які відрізняються термінами розрахунків, але ціна викупу однакова.

У разі успіху МХП це буде перший випадок випуску єврооблігацій емітентом з України після повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року.

Теги: #євробонди #мхп

