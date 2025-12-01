Інтерфакс-Україна
Економіка
11:11 01.12.2025

МХП у сезоні-2025 вирощував картоплю на 110 га та отримав врожайність 39 тонн/га

Фото: МХП-Агро-С Центральний Хаб

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП завершила збирання овочів і змогла досягти високого результату завдяки інноваціям, аграрній експертизі та відповідальному землеробству, повідомила пресслужба агрохолдингу у Facebook.

Згідно з повідомленням, овочевий напрямок МХП отримав урожай цибулі сорту "Мінді", столового буряку "Монті F1" — 55 тонн/га без поливу, частина врожаю переробляється у формат готового напівфабрикату. Крім того, МХП вирощував картоплю на 110 га та отримав врожай сорту "Гранада" — 39 тонн/га без зрошення.

"МХП впевнено розвиває овочівництво — розширює можливості, інвестує в технології, створює нові рішення... Наступний сезон буде ще сильнішим", — резюмували в компанії.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м’ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

