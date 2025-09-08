Інтерфакс-Україна
Події
19:26 08.09.2025

Західний хаб "МХП" очолив керівник із Сумщини, його попередника перевели на Вінничину

2 хв читати
Західний хаб "МХП" очолив керівник із Сумщини, його попередника перевели на Вінничину

Західний хаб "МХП", одного з провідних підприємств міжнародної компанії у сфері харчових і агротехнологій, із 1 вересня очолив керівник Сумського підрозділу агрохолдингу Андрій Рибалко, а його попередника Віктора Корягіна призначили управляти Вінницьким хабом МХП, повідомила пресслужба агрохолдингу у Facebook.

Згідно повідомлення, Рибалко працює в МХП із 2013 року, коли він обіймав посаду економіста. 2022 року він очолив агропідприємство "МХП-Урожайна країна", що на Сумщині.

"Під його керівництвом підприємство не лише зберегло стабільність у воєнний час, а й показало гарні виробничі результати. Тут модернізували технічний парк, впровадили сучасні технології, створила нові робочі місця, підтримували і продовжують підтримувати громади", - розказали в МХП і додали, що це призначення – закономірний результат багаторічної роботи та визнання внеску Рибалка у розвиток компанії.

Агрохолдинг побажав колегам нових звершень, натхнення й успіхів у професійній діяльності.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовано в Україні та південно-східній Європі. Крім того, функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

МХП у 2024 році збільшив чистий прибуток на 1,4% – до $144 млн, тоді як виручка залишилася стабільною і склала $3,046 млрд проти $3,021 млрд роком раніше.

 

Теги: #кадри #мхп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:37 02.09.2025
Кабмін за рішенням суду поновив Сьомкіна на посаді заступника голови Держкіно з 2014р і має компенсувати йому 1,1 млн грн зарплати

Кабмін за рішенням суду поновив Сьомкіна на посаді заступника голови Держкіно з 2014р і має компенсувати йому 1,1 млн грн зарплати

19:38 28.08.2025
Старший детектив НАБУ Буздиган став заступником директора БЕБ

Старший детектив НАБУ Буздиган став заступником директора БЕБ

06:23 27.08.2025
Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

21:50 26.08.2025
Кабмін звільнив першого заступника держсекретаря уряду Ярему

Кабмін звільнив першого заступника держсекретаря уряду Ярему

10:28 18.08.2025
МХП виокремив новий структурний підрозділ "Кулінарний центр"

МХП виокремив новий структурний підрозділ "Кулінарний центр"

16:06 17.08.2025
Названі кандидати на посаду президента КАІ

Названі кандидати на посаду президента КАІ

19:44 15.08.2025
Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

19:40 08.08.2025
Заступник міністра соцполітики Василенко та заступник міністра освіти Винницький звільнені з посад

Заступник міністра соцполітики Василенко та заступник міністра освіти Винницький звільнені з посад

08:57 06.08.2025
Бессент не претендує на вакантну посаду в раді керівників ФРС - Трамп

Бессент не претендує на вакантну посаду в раді керівників ФРС - Трамп

10:10 17.07.2025
У Раді зареєстровані президентські проєкти постанов про призначення Свириденко прем'єром, Сибіги – главою МЗС, Шмигаля – главою Міноборони

У Раді зареєстровані президентські проєкти постанов про призначення Свириденко прем'єром, Сибіги – главою МЗС, Шмигаля – главою Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

ОСТАННЄ

Оптимізація мережі місцевих судів почнеться з кількох модельних судів – заступниця керівника ОП

"Птахи Мадяра" уразили НПС "Второво" у Володимирській області РФ

Прем'єру Франції винесли вотум недовіри

Відновлено роботу реєстру учасників відбору та виконавців держконтрактів Міноборони

Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

Пекін може зупинити війну, проте наразі йому вигідніше спостерігати - Подоляк

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Зеленський провів нараду щодо підготовки наступного року в межах бюджетних можливостей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА