Західний хаб "МХП" очолив керівник із Сумщини, його попередника перевели на Вінничину

Західний хаб "МХП", одного з провідних підприємств міжнародної компанії у сфері харчових і агротехнологій, із 1 вересня очолив керівник Сумського підрозділу агрохолдингу Андрій Рибалко, а його попередника Віктора Корягіна призначили управляти Вінницьким хабом МХП, повідомила пресслужба агрохолдингу у Facebook.

Згідно повідомлення, Рибалко працює в МХП із 2013 року, коли він обіймав посаду економіста. 2022 року він очолив агропідприємство "МХП-Урожайна країна", що на Сумщині.

"Під його керівництвом підприємство не лише зберегло стабільність у воєнний час, а й показало гарні виробничі результати. Тут модернізували технічний парк, впровадили сучасні технології, створила нові робочі місця, підтримували і продовжують підтримувати громади", - розказали в МХП і додали, що це призначення – закономірний результат багаторічної роботи та визнання внеску Рибалка у розвиток компанії.

Агрохолдинг побажав колегам нових звершень, натхнення й успіхів у професійній діяльності.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовано в Україні та південно-східній Європі. Крім того, функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

МХП у 2024 році збільшив чистий прибуток на 1,4% – до $144 млн, тоді як виручка залишилася стабільною і склала $3,046 млрд проти $3,021 млрд роком раніше.