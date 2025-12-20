Інтерфакс-Україна
19:07 20.12.2025

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Президент України Володимир Зеленський очікує, що командування Повітряного командування "Південь" буде змінене після повітряних атак противника по території Одеській області.

"Посилюємо ППО, посилювати будемо і, якщо чесно, командування. Я сьогодні проговорив це питання щодо заміни командувача ПвК "Південь" Карпенко, я думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Тому що треба реагувати вчасно, швидко, незважаючи, як би нам не було важко реагувати, треба захищати максимально людей, захищати максимально Одесу і інші наші регіони", - сказав Зеленськй журналістам у суботу.

Він зазначив, що останнім часом спостерігається висока інтенсивність російських повітряних атак на об'єкти критичної інфраструктури в Одесі, зокрема на мости, та українські порти.

"Питання йде з Туреччини. Якщо чесно, президент Ердоган завжди підтримував Україну. У нього є хороші відносини з Путіним. Це важливо, щоб президент Ердоган ставив це запитання Путіну - для чого він постійно атакує коридор, саме продовольчий коридор, за який так всі ми боролися. Це гуманітарні вантажі, для чого він постійно атакує всю логістику Одеси. Відповідь зрозуміла: сіяти хаос, тиснути моральну взимку на одеситів, на тих українців, які знаходяться в тому регіоні, щоб не було палива, щоб не було продуктів харчування, щоб були проблеми з ліками. Абсолютно зрозуміло, чому це відбувається сьогодні. Безумовно, ми будемо боротись за логістику кожного нашого регіону, ми зараз боремося за Одесу", - сказав Зеленський.

Генерал-майор Дмитро Карпенко є командувачем ПвК "Південь" з 2022 року.

