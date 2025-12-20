Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Президент України Володимир Зеленський очікує, що командування Повітряного командування "Південь" буде змінене після повітряних атак противника по території Одеській області.

"Посилюємо ППО, посилювати будемо і, якщо чесно, командування. Я сьогодні проговорив це питання щодо заміни командувача ПвК "Південь" Карпенко, я думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Тому що треба реагувати вчасно, швидко, незважаючи, як би нам не було важко реагувати, треба захищати максимально людей, захищати максимально Одесу і інші наші регіони", - сказав Зеленськй журналістам у суботу.

Він зазначив, що останнім часом спостерігається висока інтенсивність російських повітряних атак на об'єкти критичної інфраструктури в Одесі, зокрема на мости, та українські порти.

"Питання йде з Туреччини. Якщо чесно, президент Ердоган завжди підтримував Україну. У нього є хороші відносини з Путіним. Це важливо, щоб президент Ердоган ставив це запитання Путіну - для чого він постійно атакує коридор, саме продовольчий коридор, за який так всі ми боролися. Це гуманітарні вантажі, для чого він постійно атакує всю логістику Одеси. Відповідь зрозуміла: сіяти хаос, тиснути моральну взимку на одеситів, на тих українців, які знаходяться в тому регіоні, щоб не було палива, щоб не було продуктів харчування, щоб були проблеми з ліками. Абсолютно зрозуміло, чому це відбувається сьогодні. Безумовно, ми будемо боротись за логістику кожного нашого регіону, ми зараз боремося за Одесу", - сказав Зеленський.

Генерал-майор Дмитро Карпенко є командувачем ПвК "Південь" з 2022 року.