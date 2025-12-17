МХП завершив збирання врожаю із 330 тис. га і отримав 2 млн тонн

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП станом на початок грудня року зібрала 2 млн тонн врожаю із понад 330 тис. га, що становить понад 90% оброблюваних у сезоні-2025 земель, повідомила заступниця голови правління компанії Вікторія Капелюшна на звітних зборах у вівторок.

Вона зазначила, що урожайність пшениці в сезоні-2025 досягла рекордного рівня в 7,7 тонн/га проти 7,2 тонн/га роком раніше. Урожайність ріпаку була трохи нижчою за показники попереднього року – 3,3 тонн/га проти 3,7 тонн/га у 2024 році. Станом на грудень, прогнозована врожайність кукурудзи оцінюється в 8,7 тонн/га, а соняшнику – приблизно 3 тонн/га.

"Станом на сьогодні ми очікуємо, що врожайність ярих культур буде загалом порівнянною з минулим роком. Загальний збір очікується на рівні від 2,0 до 2,2 млн тонн", – наголосила Капелюшна.

За її інформацією, збирання озимих культур в МХП завершено.

"Дохід сегмента залишився незмінним, оскільки високі ціни на більшість культур та збільшення обсягів продажів сої та пшениці компенсували зниження обсягів кукурудзи та ріпаку. Економічний бізнес (EBD) сегмента сільськогосподарських операцій значно покращився завдяки високим цінам на зернові та олійні культури", – резюмувала заступниця голови правління МХП.

Згідно звіту компанії, оприлюдненому у понеділок на Лондонській фондовій біржі, виручка сегменту сільськогосподарської продукції МІХ у ІІІ кварталі 2025 року скоротилась на 3% до $89 млн проти $92 млн за аналогічний період минулого року. Скоригований EBITDA збільшився до $136 млн, що на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.

Виручка за січень-вересень 2025 року збільшилася на 2% у річному обчисленні до $281 млн проти $276 млн роком раніше. Скоригований EBITDA збільшився до $205 млн, що на 25% аналогічного періоду 2024 року.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.