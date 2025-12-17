Інтерфакс-Україна
Економіка
19:11 17.12.2025

МХП завершив збирання врожаю із 330 тис. га і отримав 2 млн тонн

2 хв читати
МХП завершив збирання врожаю із 330 тис. га і отримав 2 млн тонн

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП станом на початок грудня року зібрала 2 млн тонн врожаю із понад 330 тис. га, що становить понад 90% оброблюваних у сезоні-2025 земель, повідомила заступниця голови правління компанії Вікторія Капелюшна на звітних зборах у вівторок.

Вона зазначила, що урожайність пшениці в сезоні-2025 досягла рекордного рівня в 7,7 тонн/га проти 7,2 тонн/га роком раніше. Урожайність ріпаку була трохи нижчою за показники попереднього року – 3,3 тонн/га проти 3,7 тонн/га у 2024 році. Станом на грудень, прогнозована врожайність кукурудзи оцінюється в 8,7 тонн/га, а соняшнику – приблизно 3 тонн/га.

"Станом на сьогодні ми очікуємо, що врожайність ярих культур буде загалом порівнянною з минулим роком. Загальний збір очікується на рівні від 2,0 до 2,2 млн тонн", – наголосила Капелюшна.

За її інформацією, збирання озимих культур в МХП завершено.

"Дохід сегмента залишився незмінним, оскільки високі ціни на більшість культур та збільшення обсягів продажів сої та пшениці компенсували зниження обсягів кукурудзи та ріпаку. Економічний бізнес (EBD) сегмента сільськогосподарських операцій значно покращився завдяки високим цінам на зернові та олійні культури", – резюмувала заступниця голови правління МХП.

Згідно звіту компанії, оприлюдненому у понеділок на Лондонській фондовій біржі, виручка сегменту сільськогосподарської продукції МІХ у ІІІ кварталі 2025 року скоротилась на 3% до $89 млн проти $92 млн за аналогічний період минулого року. Скоригований EBITDA збільшився до $136 млн, що на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.

Виручка за січень-вересень 2025 року збільшилася на 2% у річному обчисленні до $281 млн проти $276 млн роком раніше. Скоригований EBITDA збільшився до $205 млн, що на 25% аналогічного періоду 2024 року.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

Теги: #мхп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:00 02.12.2025
Україна та Саудівська Аравія відновили Спільну раду ділового співробітництва після 10-річної паузи. Делегацію очолила МХП

Україна та Саудівська Аравія відновили Спільну раду ділового співробітництва після 10-річної паузи. Делегацію очолила МХП

11:11 01.12.2025
МХП у сезоні-2025 вирощував картоплю на 110 га та отримав врожайність 39 тонн/га

МХП у сезоні-2025 вирощував картоплю на 110 га та отримав врожайність 39 тонн/га

11:46 12.09.2025
МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

19:26 08.09.2025
Західний хаб "МХП" очолив керівник із Сумщини, його попередника перевели на Вінничину

Західний хаб "МХП" очолив керівник із Сумщини, його попередника перевели на Вінничину

10:28 18.08.2025
МХП виокремив новий структурний підрозділ "Кулінарний центр"

МХП виокремив новий структурний підрозділ "Кулінарний центр"

ВАЖЛИВЕ

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Держгенонадра реалізувала "ГБЛ-1" Козицького та Карела Острівську нафтогазову площу з перевищенням ціни в 5,5 раза

ОСТАННЄ

Ощадбанк надав "Кернелу" кредит на $77 млн для оновлення технопарку і ремонт зернотерміналу в Чорноморську

Латвія вносить EUR200 тис. до Фонду енергетичної підтримки України

США допоможуть Україні забезпечувати продовольством світ і чекають на реконструкцію та відбудову України – Дж. Девіс

НБУ сподівається на якнайшвидше набуття чинності закону про розвиток фінінклюзії

Європарламент схвалив поступову заборону імпорту трубопровідного газу й СПГ із РФ

Люксембург спрямував у Фонд підтримки енергетики України черговий внесок EUR10 млн

НБУ минулого тижня скоротив валютні інтервенції на 18,1%, але гривня подешевшала

Ощадбанк уклав з "Кернелом" кредитні угоди на $77 млн

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6684 грн/EUR1

У Раді коаліції озвучили варіант ухвалення закону про SEPA з відкладеним набуттям чинності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА