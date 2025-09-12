Інтерфакс-Україна
Економіка
11:46 12.09.2025

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП у другому кварталі 2025 року збільшила чистий прибуток порівняно із аналогічним періодом минулого року на 48% – до $43 млн, а за півроку він зріс на 66,7% – до $75 млн, йдеться у біржовому звіті компанії у п’ятницю.

"МХП звітує про хороші операційні та фінансові результати за 6 місяців 2025 року завдяки відновленню рівня експорту, збереженню високого попиту, стабільній ціновій кон'юнктурі та успіху нашої команди у мінімізації збоїв у виробництві", – зазначила компанія.

Вона зауважила про необхідність зазначити, що операційні та фінансові результати за перше півріччя минулого року серйозніше постраждали від збоїв внаслідок війни, встановивши низьку планку для порівняння в річному обчисленні.

"На майбутні результати можуть негативно вплинути виклики, пов'язані з війною, які не залежать від МХП", – наголошується в звіті.

Компанія також уточнила, що зростання чистого прибутку за перше півріччя цього року в основному відображає безготівковий прибуток від курсових курсів $14 млн проти збитку $81 млн за перше півріччя минулого року.

Згідно зі звітом, виручка МХП у другому кварталі зросла на 11% – до $856 млн, тоді як операційний прибуток (без урахування знецінення) знизився на 30% – до $76 млн, скоригований показник EBITDA – на 14%, до $125 млн.

За перше півріччя виручка компанії зросла на 10% – до $1635 млн, тоді як операційний прибуток знизився на 29% – до $136 млн, а EBITDA – на 11%, до $236 млн.

МХП нагадала, що у липні офіційно завершила угоду з придбання понад 92% акціонерного капіталу Grupo UVESA, одного з найбільших виробників м'яса птиці та свинини в Іспанії, який працює за аналогічною вертикально інтегрованою моделлю, й тепер МХП контролює основні процеси та операційну діяльність компанії.

"Процес інтеграції буде зосереджений на операційній узгодженості, обміні знаннями та найкращими практиками, а також цілеспрямованих інвестиціях в ефективність та інновації продуктів. Разом ми також розглянемо шляхи зміцнення експортних можливостей і розширення нашої присутності на ринках Європи та Близького Сходу", – йдеться у звіті.

Теги: #прибуток #мхп

