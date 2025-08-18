МХП виокремив новий структурний підрозділ "Кулінарний центр"

ПрАТ "МХП" вирішило створити відокремлений підрозділ - філію "Кулінарний центр", його буде зареєстровано за офіційною адресою агрохолдингу в Києві.

Як повідомив він у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення рада директорів МХП ухвалила 13 серпня поточного року.

"Кулінарний центр" буде переробляти молоко і м`ясо, займатися виробництвом м'ясних продуктів, маргарину, масла, сиру, продуктів борошномельно-круп'яноії промисловості, хліба та хлібобулочних виробів, кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, сухарів і сухого печива, макаронних виробів, дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів, прянощів, приправ, безалкогольних напоїв і мінеральних вод тощо.

До його повноважень належатиме оптова торгівля м'ясом і м'ясопродуктами, фруктами та овочами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, рибою, ракоподібними та молюсками, напоями в спеціалізованих магазинах, через інтернет, шляхом надання послуг мобільного харчування та через ресторани.

Крім того, продаватимуться верстати, машини та устаткування.

Новому структурному підрозділу також делеговано функції з надання комбінованих офісних адміністративних послуг, виробництва кіно- та відеофільмів, телепрограм, розміщення реклами в ЗМІ, дослідження кон`юктури ринку, консультування з питань комерційної діяльності.

Агрохолдинг "МХП" - найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. Акції холдингової компанії обертаються на основному майданчику Лондонської фондової біржі. У 2020 році власник агрохолдингу Юрій Косюк заявив про поступову трансформацію холдингу в кулінарну компанію.