Події

21:31 10.03.2022

У Києві добровольчий підрозділ "Вільна Україна" розпочав захист

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У четвер у Києві відбулися збори бійців добровольчого підрозділу територіальної громади "Вільна Україна", повідомляє Рух опору капітуляції.

"Добровольче формування "Вільна Україна" діє на підставі закону України "Про національний спротив", створене наказом командувача Сил ТрО і є складовою сил Територіальної оборони", - йдеться у повідомленні на сторінці руху у Facebook.

Андрій Левус, координатор руху "Вільна Україна", також зазначив, що "ворог у нашому Києві, зариться на святу Софію, на Майдан, политий кров’ю українських героїв. Ми повинні мобілізуватися, перетворити Київ на фортецю. У кожному районі створюються формування, добровольчі загони, які діють відповідно до законів України і в координації із Територіальною обороною та військовою адміністрацією міста Києва. Прийшов наш час, громадяни, об’єднатися".

Полковник Захар у зверненні до добровольців пояснив, що підрозділ "приступає до виконання основного завдання – ліквідації ворога".

Добровольці підрозділу "Вільна Україна" склали присягу українському народу захищати Україну, її суверенітет і територіальну цілісність, а також піклуватися про безпеку українських громадян.

Джерело: https://www.facebook.com/rok.org.ua/posts/270789291893746

Теги: #війна #підрозділ
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