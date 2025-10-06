Інтерфакс-Україна
Події
09:09 06.10.2025

Держприкордонслужба: Причина розформування підрозділу Касьянова – це відсутність підтверджених уражень російських обʼєктів

2 хв читати
Держприкордонслужба: Причина розформування підрозділу Касьянова – це відсутність підтверджених уражень російських обʼєктів
Фото: https://www.facebook.com/brtcomua

Рішення про розформування роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України, створеної фахівцем з аеророзвідки, засновником бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрієм Касьяновим, було прийнято через відсутність результативності підрозділу під час виконання завдань, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Для розуміння ситуації. Підрозділ, про який говорить Касьянов, було введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року. Штатна чисельність підрозділу спочатку становила понад 40 військовослужбовців. Декілька разів проводились організаційно штатні зміни, в результаті чого штат підрозділу збільшили до 100 військовослужбовців", - сказав речник в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів, середня вартість яких становить 252 тисяч гривень.

"Протягом 2025 року було здійснено 12 виїздів, в ході яких використано 299 БпЛА", – зазначив Демченко, додавши, що для забезпечення підрозділу було організовано оренду приміщень, забезпечено озброєнням та засобами захисту, 11 одиницями транспортних засобів (були ще три автомобілі від волонтерів), понад 6 тоннами пальового (лише у 2025 році), портативними та автомобільними радіостанціями, Starlink, ноутбуками та планшетами.

Водночас, як наголосив Демченко, за результатами застосування жодного разу не було підтвердження ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога.

"У ході взаємодії з органами військового управління дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено. Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління", – підкреслив речник ДПСУ.

Демченко додав, що особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. Вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

3 жовтня Юрій Касьянов повідомив про розформування створеної ним роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України. За його словами, підрозділ ліквідував голова ДПСУ Сергій Дейнеко нібито за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також він закликав командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді та ГУР забрати команду до себе. Командувач Сил безпілотних систем написав у Facebook, що перехід підрозділу до СБС залежить від самого Касьянова, "від реальних спроможностей його літака і готовності його команди реально працювати".

5 жовтня Касьянов повідомив, що вийде на Майдан на знак протесту проти розформування підрозділу. Касьянов заявив, що 5 жовтня о 18:00 вийде на Майдан, щоб "президент його почув". Також припустив, що його можуть заарештувати.

Теги: #касьянов #підрозділ #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:57 03.10.2025
Кабмін виділив 1 млрд грн Держприкордонслужбі на зміцнення обороноздатності

Кабмін виділив 1 млрд грн Держприкордонслужбі на зміцнення обороноздатності

19:35 22.09.2025
2-й Корпус НГУ «Хартія» формує батальйон безпілотних систем «Лава»

2-й Корпус НГУ «Хартія» формує батальйон безпілотних систем «Лава»

13:45 17.09.2025
Держприкордонслужба про "Захід-2025": Наразі російські сили готуються відбути на територію РФ

Держприкордонслужба про "Захід-2025": Наразі російські сили готуються відбути на територію РФ

18:22 29.08.2025
Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби

Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби

10:28 18.08.2025
МХП виокремив новий структурний підрозділ "Кулінарний центр"

МХП виокремив новий структурний підрозділ "Кулінарний центр"

13:12 04.06.2025
Держприкордонслужба: на Сумщині ворог продовжує штурмувати малими групами, броньовану техніку не використовує

Держприкордонслужба: на Сумщині ворог продовжує штурмувати малими групами, броньовану техніку не використовує

13:21 01.04.2025
На кордоні з Білоруссю не зафіксовано дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації

На кордоні з Білоруссю не зафіксовано дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації

13:17 01.04.2025
РФ застосовує малі штурмові групи на сумському напрямку, ситуація контрольована

РФ застосовує малі штурмові групи на сумському напрямку, ситуація контрольована

16:56 18.03.2025
Держприкордонслужба: ситуація в смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи на Сумщині, без змін

Держприкордонслужба: ситуація в смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи на Сумщині, без змін

18:31 27.02.2025
Заброньовані медійники можуть перетинати кордон у службове відрядження - речник Держприкордонслужби

Заброньовані медійники можуть перетинати кордон у службове відрядження - речник Держприкордонслужби

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

ОСТАННЄ

СБУ викрила й повернула з Європи неповнолітнього агента ворога, який допомагав організовувати теракти в Україні

Новим СЕО мережі "Фокстрот" став топменеджер Поліщук

Українські дрони атакували найбільшу нафтобазу в Криму

Сили оборони Півдня України: через ворожі атаки загинули двоє людей, 14 зазнали поранень

Пошукові роботи в селі Юречкова в Польщі завершено, поховань не виявлено - УІНП

ВАКС частково задовольнив апеляцію Мін’юсту та стягнув в дохід держави активи колишнього нардепа від Партії регіонів

"Чернігівобленерго" повідомляє про влучання в енергетичний об'єкт вночі

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА