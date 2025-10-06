Держприкордонслужба: Причина розформування підрозділу Касьянова – це відсутність підтверджених уражень російських обʼєктів

Фото: https://www.facebook.com/brtcomua

Рішення про розформування роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України, створеної фахівцем з аеророзвідки, засновником бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрієм Касьяновим, було прийнято через відсутність результативності підрозділу під час виконання завдань, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Для розуміння ситуації. Підрозділ, про який говорить Касьянов, було введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року. Штатна чисельність підрозділу спочатку становила понад 40 військовослужбовців. Декілька разів проводились організаційно штатні зміни, в результаті чого штат підрозділу збільшили до 100 військовослужбовців", - сказав речник в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів, середня вартість яких становить 252 тисяч гривень.

"Протягом 2025 року було здійснено 12 виїздів, в ході яких використано 299 БпЛА", – зазначив Демченко, додавши, що для забезпечення підрозділу було організовано оренду приміщень, забезпечено озброєнням та засобами захисту, 11 одиницями транспортних засобів (були ще три автомобілі від волонтерів), понад 6 тоннами пальового (лише у 2025 році), портативними та автомобільними радіостанціями, Starlink, ноутбуками та планшетами.

Водночас, як наголосив Демченко, за результатами застосування жодного разу не було підтвердження ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога.

"У ході взаємодії з органами військового управління дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено. Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління", – підкреслив речник ДПСУ.

Демченко додав, що особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. Вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

3 жовтня Юрій Касьянов повідомив про розформування створеної ним роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України. За його словами, підрозділ ліквідував голова ДПСУ Сергій Дейнеко нібито за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також він закликав командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді та ГУР забрати команду до себе. Командувач Сил безпілотних систем написав у Facebook, що перехід підрозділу до СБС залежить від самого Касьянова, "від реальних спроможностей його літака і готовності його команди реально працювати".

5 жовтня Касьянов повідомив, що вийде на Майдан на знак протесту проти розформування підрозділу. Касьянов заявив, що 5 жовтня о 18:00 вийде на Майдан, щоб "президент його почув". Також припустив, що його можуть заарештувати.