Інтерфакс-Україна
Події
12:33 06.10.2025

Касьянов заявив про тиск командування на членів розформованого підрозділу

2 хв читати
Касьянов заявив про тиск командування на членів розформованого підрозділу
Фото: https://www.facebook.com/brtcomua

Засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов’язки командира і з суботи утримувало військового на території частини.

"Прямо зараз командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов’язки командира, якого вони з суботи незаконно утримували на території військової частини, і кудись його забрали. Фактично заарештували. На людей страшенно тиснуть, погрожують в’язницею, вибивають компромат на мене. Мене заарештують у будь-який момент. Решетилова від нас відмовилася. Нам потрібна юридична підтримка", - написав Касьянов у Facebook.

Як повідомлялося, 3 жовтня Юрій Касьянов повідомив про розформування створеної ним роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України. За його словами, підрозділ ліквідував голова ДПСУ Сергій Дейнеко нібито за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також він закликав командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді та ГУР забрати команду до себе. Командувач Сил безпілотних систем написав у Facebook, що перехід підрозділу до СБС залежить від самого Касьянова, "від реальних спроможностей його літака і готовності його команди реально працювати".

5 жовтня Касьянов повідомив, що вийде на Майдан на знак протесту проти розформування підрозділу. Касьянов заявив, що 5 жовтня о 18:00 вийде на Майдан, щоб "президент його почув". Також припустив, що його можуть заарештувати.

Пресслужба ДПСУ у відповідь заявила, що рішення про розформування роти було прийнято через відсутність результативності підрозділу під час виконання завдань. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів, середня вартість яких становить 252 тисяч гривень. Для забезпечення підрозділу було організовано оренду приміщень, забезпечено озброєнням та засобами захисту, 11 одиницями транспортних засобів (були ще три автомобілі від волонтерів), понад 6 тоннами пальового (лише у 2025 році), портативними та автомобільними радіостанціями, Starlink, ноутбуками та планшетами.

Водночас за результатами застосування, жодного разу не було підтвердження ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога.

"У ході взаємодії з органами військового управління дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено. Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління.", – підкреслив речник ДПСУ.

Теги: #касьянов #matrix_uav #тиск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:09 06.10.2025
Держприкордонслужба: Причина розформування підрозділу Касьянова – це відсутність підтверджених уражень російських обʼєктів

Держприкордонслужба: Причина розформування підрозділу Касьянова – це відсутність підтверджених уражень російських обʼєктів

19:00 02.10.2025
Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

01:32 02.10.2025
Міністри фінансів G7 домовилася про спільні кроки для посилення тиску на Росію - комюніке

Міністри фінансів G7 домовилася про спільні кроки для посилення тиску на Росію - комюніке

14:41 11.09.2025
Кличко вважає інформацію про підготовку підозр депутатам Київради психологічним тиском і переслідуванням

Кличко вважає інформацію про підготовку підозр депутатам Київради психологічним тиском і переслідуванням

20:39 07.09.2025
Зеленський: Важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними санкціями і тарифами проти Росії

Зеленський: Важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними санкціями і тарифами проти Росії

20:19 26.08.2025
Для РФ слід визначати чіткі терміни досягнення результатів, щоб змусити до миру

Для РФ слід визначати чіткі терміни досягнення результатів, щоб змусити до миру

19:59 17.08.2025
Сікорський: Для миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву

Сікорський: Для миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву

18:36 17.08.2025
Кошта по результатам Коаліції охочих: якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, ЄС та США повинні посилити тиск на РФ

Кошта по результатам Коаліції охочих: якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, ЄС та США повинні посилити тиск на РФ

15:48 16.08.2025
Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

12:44 14.08.2025
Кличко заявив про політичний тиск на роботу КМДА з боку Офісу генпрокурора

Кличко заявив про політичний тиск на роботу КМДА з боку Офісу генпрокурора

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

ОСТАННЄ

Кличко: в цьому році районним адміністраціям столиці виділено 4 млрд грн на укриття, виконано менше третини робіт

"Харківобленерго" відновило електропостачання у Лозівському та Чугуївському районах після обстрілів

В Сумах в результаті обстрілу загорівся дах перинатального центру

Премʼєр-міністр Нідерландів прибув до Києва

Росія продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї, це треба припиняти – Зеленський

КМІС: 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені

Проєкт "Хочу жить" оприлюднив російську статистику втрат: за 8 місяців РФ втратила 281550 осіб

Внаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох регіонах – "Укренерго"

В Чернігівській області діють графіки погодинних відключень е/е

Раду коаліції з прем'єркою перенесли на інший день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА