Касьянов заявив про тиск командування на членів розформованого підрозділу

Фото: https://www.facebook.com/brtcomua

Засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов’язки командира і з суботи утримувало військового на території частини.

"Прямо зараз командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов’язки командира, якого вони з суботи незаконно утримували на території військової частини, і кудись його забрали. Фактично заарештували. На людей страшенно тиснуть, погрожують в’язницею, вибивають компромат на мене. Мене заарештують у будь-який момент. Решетилова від нас відмовилася. Нам потрібна юридична підтримка", - написав Касьянов у Facebook.

Як повідомлялося, 3 жовтня Юрій Касьянов повідомив про розформування створеної ним роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України. За його словами, підрозділ ліквідував голова ДПСУ Сергій Дейнеко нібито за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також він закликав командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді та ГУР забрати команду до себе. Командувач Сил безпілотних систем написав у Facebook, що перехід підрозділу до СБС залежить від самого Касьянова, "від реальних спроможностей його літака і готовності його команди реально працювати".

5 жовтня Касьянов повідомив, що вийде на Майдан на знак протесту проти розформування підрозділу. Касьянов заявив, що 5 жовтня о 18:00 вийде на Майдан, щоб "президент його почув". Також припустив, що його можуть заарештувати.

Пресслужба ДПСУ у відповідь заявила, що рішення про розформування роти було прийнято через відсутність результативності підрозділу під час виконання завдань. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів, середня вартість яких становить 252 тисяч гривень. Для забезпечення підрозділу було організовано оренду приміщень, забезпечено озброєнням та засобами захисту, 11 одиницями транспортних засобів (були ще три автомобілі від волонтерів), понад 6 тоннами пальового (лише у 2025 році), портативними та автомобільними радіостанціями, Starlink, ноутбуками та планшетами.

Водночас за результатами застосування, жодного разу не було підтвердження ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога.

"У ході взаємодії з органами військового управління дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено. Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління.", – підкреслив речник ДПСУ.