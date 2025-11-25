Інтерфакс-Україна
Події
20:05 25.11.2025

Макрон: "Мирні переговори" мають продовжуватися, і маємо й надалі тиснути на Росію

Фото: Фото АР

Президент Франції Емманюель Макрон за результатами зустрічі "Коаліції охочих" висловів підтримку продовженню переговорів щодо досягнення припинення вогню в Україні, і закликав продовжувати тиск на РФ, оскільки Кремль не прагне миру.

"Необхідно продовжувати мирні переговори. Американці, українці та росіяни змогли на техніко-політичному рівні обговорити умови та просунутися у роботі над мирним планом. Це важливі речі. Усі ми підтримуємо намір розробити мирний план. Тож цю роботу потрібно продовжувати. І ми хочемо в тісній координації зі США просуватися вперед у напрямі моделі, яка буде прийнятною", - сказав він за підсумками зустрічі Коаліції охочих у вівторок.

Макрон зазначив, що на онлайн зустрічі був присутній держсекретар США Марко Рубіо, а також президент України Володимир Зеленський доповів про останні події.

"Я хочу ще раз висловити нашу підтримку та співчуття українському народові. Попри те, що Росія знову намагалася створити враження, ніби вона готова до миру, останні години знову ознаменувалися ударами по цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, а також по українських цивільних. Отже, реальність на місці є повною протилежністю заявлених намірів", - наголосив президент Франції.

За словами Макрона, на зустрічі, декілька учасників "повідомили про свої прямі контакти з росіянами, зокрема з Путіним".

"Сьогодні абсолютно очевидно, що Росія не має наміру погоджуватися на припинення вогню", - додав він.

Як наголосив Макрон, тому треба й надалі тиснути на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

"Це — наші санкції, американські санкції, а також заходи проти так званого "тіньового флоту"", - наголосив французький лідер.

Також, як підкреслив Макрон, необхідно й надалі рішуче підтримувати Україну, закликавши продовжувати фінансову, військову підтримку.

Теги: #тиск #макрон #рф

