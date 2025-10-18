Інтерфакс-Україна
Події
02:21 18.10.2025

Зеленський щодо розмови з Трампом: розраховуємо на тиск США на РФ

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що розраховує на тиск США на РФ.

"Більше двох годин предметної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка може реально наблизити завершення цієї війни. Росія повинна припинити агресію, яку сама розпочала і яку свідомо затягує. Розраховуємо на тиск США", - написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив, що вони обговорили всі ключові питання: українські позиції на полі бою, далекобійність та ППО і, звичайно, дипломатичні перспективи.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16520

Теги: #рф #тиск #трамп #зеленський

