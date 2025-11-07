Інтерфакс-Україна
Події
02:23 07.11.2025

ВККСУ заявила про спроби політичного та інформаційного тиску після публікацій у медіа

2 хв читати

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) заявляє про спроби політичного та інформаційного тиску на свою діяльність у зв’язку з публікаціями у медіа, що з’явилися після роботи парламентської тимчасової слідчої комісії.

"Останні заяви та висновки, що з’явилися у медіа у зв’язку з діяльністю парламентської тимчасової слідчої комісії, вкотре демонструють спробу здійснити політичний та інформаційний вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України - ключовий орган, від якого безпосередньо залежить наповнення судової системи професійними та доброчесними кадрами", - ідеться в повідомленні.

Комісія підкреслює, що робить усе можливе для формування довіри до конкурсних процедур, оскільки лише довіра забезпечує можливість обрати найкращих представників юридичної спільноти на суддівські посади. "Маніпулятивні намагання знищити цю довіру підривають спроможність усієї судової гілки влади", – зазначено в заяві.

У ВККСУ повідомили, що наразі тривають співбесіди з кандидатами до апеляційних судів (зокрема, вже внесено рекомендації щодо призначення суддів до Сумського апеляційного суду), розпочато конкурс до новостворених спеціалізованих адміністративних судів, готуються співбесіди з кандидатами на 23 вакансії у Вищому антикорупційному суді, а також завершується кваліфікаційний іспит у найбільшому в історії доборі суддів до судів першої інстанції.

Комісія наголосила, що своєчасно виконала зобов’язання щодо проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, що є умовою отримання Україною фінансування в межах програми Ukraine Facility у розмірі 388 млн євро.

У заяві також висловлено занепокоєння через поширення неправдивої інформації та "скоординовану інформаційну кампанію" проти Комісії, яку там розцінюють як спробу дискредитації.

"Тиск на ВККСУ - це не лише удар по незалежному органу, а й по незалежності судів загалом. Комісія працює відкрито, у межах закону та у співпраці з міжнародними партнерами", – йдеться в повідомленні.

ВККСУ також заявила про неприпустимість тиску на громадську раду доброчесності, яка, за словами Комісії, створена для забезпечення відкритості та довіри суспільства до судової влади. "Будь-які спроби поставити під сумнів роботу цього інституту – це спроби зруйнувати баланс довіри, який формувався роками", – додали у ВККСУ.

Джерело: https://vkksu.gov.ua/news/zayava-shchodo-diy-tymchasovoyi-slidchoyi-komisiyi-verhovnoyi-rady-ukrayiny-ta-neprypustymosti

Теги: #тиск #вкксу #медіа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 31.10.2025
Спортмедіа Tribuna.com оскаржуватиме 4,8 млн грн штраф Playcity за рекламу азартних ігор

Спортмедіа Tribuna.com оскаржуватиме 4,8 млн грн штраф Playcity за рекламу азартних ігор

21:56 24.10.2025
Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

17:33 22.10.2025
Прем'єр Швеції закликав посилити політичний, фінансовий та військовий тиск на Путіна

Прем'єр Швеції закликав посилити політичний, фінансовий та військовий тиск на Путіна

10:53 20.10.2025
У випадку тиску лише на Україну ніхто не вийде переможцем – Зеленський про перемовини в Будапешті

У випадку тиску лише на Україну ніхто не вийде переможцем – Зеленський про перемовини в Будапешті

02:21 18.10.2025
Зеленський щодо розмови з Трампом: розраховуємо на тиск США на РФ

Зеленський щодо розмови з Трампом: розраховуємо на тиск США на РФ

15:22 15.10.2025
"Укрінформ", іномовлення і телемарафон "Єдині новини" вийдуть з-під Мінкультури в управлінням Кабміном

"Укрінформ", іномовлення і телемарафон "Єдині новини" вийдуть з-під Мінкультури в управлінням Кабміном

21:54 12.10.2025
Зеленський про успіх Трампа на Близькому Сході: Сподіваюсь, він використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна

Зеленський про успіх Трампа на Близькому Сході: Сподіваюсь, він використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна

18:46 10.10.2025
МЗС України оголосило список медіа, журналісти яких взяли участь у турі РФ на окуповані території Донеччини

МЗС України оголосило список медіа, журналісти яких взяли участь у турі РФ на окуповані території Донеччини

09:40 10.10.2025
ЄС запускає в Україні три медіаініціативи на 6.6 млн євро для підтримки незалежних ЗМІ -Матернова

ЄС запускає в Україні три медіаініціативи на 6.6 млн євро для підтримки незалежних ЗМІ -Матернова

12:33 06.10.2025
Касьянов заявив про тиск командування на членів розформованого підрозділу

Касьянов заявив про тиск командування на членів розформованого підрозділу

ВАЖЛИВЕ

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

ОСТАННЄ

Стефанчук: Зняття українського прапора з будівлі парламенту Чехії - сумнівне досягнення

РФ вдарила по обласному центру в Запоріжжі, під атакою дитсадок і багатоповерхівки

Понад 160 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Трамп: Індія здебільшого припинила закупку російської нафти

Жовква обговорив із представницею НАТО реалізацію ініціативи PURL

Венс пояснив наслідки шатдауну в США

Глава МЗС Естонії: Китай має вплив, щоб зупинити агресію РФ та сприяти поверненню українських дітей

Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в розвитку оборонних технологій

Президент відзначив нагородами військових, які провели унікальну евакуацію пораненого бійця з російського оточення

Швеція та Україна підписали меморандум про співпрацю в галузі оборонних інновацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА