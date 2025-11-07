ВККСУ заявила про спроби політичного та інформаційного тиску після публікацій у медіа

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) заявляє про спроби політичного та інформаційного тиску на свою діяльність у зв’язку з публікаціями у медіа, що з’явилися після роботи парламентської тимчасової слідчої комісії.

"Останні заяви та висновки, що з’явилися у медіа у зв’язку з діяльністю парламентської тимчасової слідчої комісії, вкотре демонструють спробу здійснити політичний та інформаційний вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України - ключовий орган, від якого безпосередньо залежить наповнення судової системи професійними та доброчесними кадрами", - ідеться в повідомленні.

Комісія підкреслює, що робить усе можливе для формування довіри до конкурсних процедур, оскільки лише довіра забезпечує можливість обрати найкращих представників юридичної спільноти на суддівські посади. "Маніпулятивні намагання знищити цю довіру підривають спроможність усієї судової гілки влади", – зазначено в заяві.

У ВККСУ повідомили, що наразі тривають співбесіди з кандидатами до апеляційних судів (зокрема, вже внесено рекомендації щодо призначення суддів до Сумського апеляційного суду), розпочато конкурс до новостворених спеціалізованих адміністративних судів, готуються співбесіди з кандидатами на 23 вакансії у Вищому антикорупційному суді, а також завершується кваліфікаційний іспит у найбільшому в історії доборі суддів до судів першої інстанції.

Комісія наголосила, що своєчасно виконала зобов’язання щодо проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, що є умовою отримання Україною фінансування в межах програми Ukraine Facility у розмірі 388 млн євро.

У заяві також висловлено занепокоєння через поширення неправдивої інформації та "скоординовану інформаційну кампанію" проти Комісії, яку там розцінюють як спробу дискредитації.

"Тиск на ВККСУ - це не лише удар по незалежному органу, а й по незалежності судів загалом. Комісія працює відкрито, у межах закону та у співпраці з міжнародними партнерами", – йдеться в повідомленні.

ВККСУ також заявила про неприпустимість тиску на громадську раду доброчесності, яка, за словами Комісії, створена для забезпечення відкритості та довіри суспільства до судової влади. "Будь-які спроби поставити під сумнів роботу цього інституту – це спроби зруйнувати баланс довіри, який формувався роками", – додали у ВККСУ.

