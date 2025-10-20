У випадку тиску лише на Україну ніхто не вийде переможцем – Зеленський про перемовини в Будапешті

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українська сторона не дасть російській вийти з війни переможцями в будь-якій конфігурації перемовин, навіть якщо тиск здійснюватиметься лише на неї, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще й глухий. Це раз. Друга історія – ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому. І це пріоритет", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю, відповідаючи на питання, чи розглядає Україна можливість відмовитися від запропонованої пропозиції, якщо зустріч у Будапешті піде за поганим сценарієм.

"Якщо конфігурація, де Америка посередині, - це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу росіянам", - наголосив президент України.