США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

Американська делегація залишилася на перемовини з представниками Росії, і поінформує Україну щодо них, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Американці залишилися зараз на перемовини з представниками Росії. Вони будуть розмовляти І потім ми отримаємо від них, і від нас - вони всю інформацію отримають", - сказав Зеленський під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби 2025 у Києві у понеділок.