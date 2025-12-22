Інтерфакс-Україна
Події
18:19 22.12.2025

США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

1 хв читати
США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

Американська делегація залишилася на перемовини з представниками Росії, і поінформує Україну щодо них, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Американці залишилися зараз на перемовини з представниками Росії. Вони будуть розмовляти І потім ми отримаємо від них, і від нас - вони всю інформацію отримають", - сказав Зеленський під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби 2025 у Києві у понеділок.

Теги: #перемовини #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 22.12.2025
Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

18:24 22.12.2025
В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

18:21 22.12.2025
Зеленському на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК "Південь"

Зеленському на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК "Південь"

18:17 22.12.2025
Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

18:12 22.12.2025
РФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – ЗеленськийРФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – Зеленський

РФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – ЗеленськийРФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – Зеленський

17:40 22.12.2025
Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків: ви всьому світу доводите, що таке український характер

Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків: ви всьому світу доводите, що таке український характер

12:42 22.12.2025
Україна готує санкційний пакет проти осіб, що працюють із російським ВПК, зокрема проти осіб з Китаю, - Зеленський

Україна готує санкційний пакет проти осіб, що працюють із російським ВПК, зокрема проти осіб з Китаю, - Зеленський

04:39 22.12.2025
Рютте відкинув припущення, що США залишать Україну без підтримки, а Європу – без оборони - ЗМІ

Рютте відкинув припущення, що США залишать Україну без підтримки, а Європу – без оборони - ЗМІ

02:53 22.12.2025
Віткофф дав позитивну оцінку переговорам з російським посланцем Дмитрієвим

Віткофф дав позитивну оцінку переговорам з російським посланцем Дмитрієвим

02:37 22.12.2025
Віткофф дав позитивну оцінку переговорам з російським посланцем Дмитрієвим

Віткофф дав позитивну оцінку переговорам з російським посланцем Дмитрієвим

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив дипломатам забезпечити достатнє фінансування партнерами українського виробництва зброї у 2026 році

Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

Зеленському на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК "Південь"

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський доручив дипломатам забезпечити достатнє фінансування партнерами українського виробництва зброї у 2026 році

Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

Свириденко: сподіваюся, що найближчими тижнями міністри енергетики і юстиції будуть призначені

Уряд спростив для виробників підтвердження локалізації в публічних закупівлях

Українські військові знищили російську РСЗВ "Град" в районі Мирнограда - 79 ОДШБр

Єврокомісія завершила логістичну операцію з передачі Україні теплової електростанції з Литви

Росіяни почали застосовувати на фронті просочування поодиноких кавалеристів – військові

Кабмін утворив ТОВ "Агенція національної єдності"

Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

7 КШР з початку грудня знищив 2636 російських БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА