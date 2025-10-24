Інтерфакс-Україна
Політика
21:56 24.10.2025

Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни, я впевнений. І всі російські нафтові компанії, включно з "Роснєфтью", "Лукойлом", особистою нафтовою компанією Путіна "Сургутнафтогаз" та іншими, мають бути заблоковані", - заявив Зеленський.

Президент переконаний, що доступ Росії до світового ринку має бути відрізаний.

Він підкреслив, що "ми дуже цінуємо кроки кожної країни у відповідь Росії за цю війну". І зараз є ще одне важливе рішення Сполучених Штатів Америки – санкції проти двох великих російських нафтових компаній, додав він.

"Це поверне Путіна до реальності та значно обмежить фінансування російської воєнної машини. І я дякую Президенту Трампу за цей шлях тиску, і я дякую країнам, які вже роблять ці кроки. І я закликав усіх учасників нашої Коаліції охочих приєднатися до цих кроків. Дякую всім, хто допомагає!", - зазначив Зеленський.

Теги: #нафта #тиск #рф #зеленський #коаліція

