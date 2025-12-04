Інтерфакс-Україна
Політика
12:23 04.12.2025

Кличко заявив про політичний тиск і переслідування місцевої влади столиці

Кличко заявив про політичний тиск і переслідування місцевої влади столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про тиск на представників місцевого самоврядування столиці із залученням правоохоронних органів.

"Депутати Київради від опозиційних до центральної влади фракцій, представники виконавчого органу Київради, зазнають переслідувань, ходять на безкінечні допити в абсолютно надуманих справах. Лунають публічні звинувачення, які потім правоохоронці не доводять у суді – людям псують репутацію, намагаються деморалізувати, перешкоджають виконанню професійних обов’язків. Такі дії мають очевидну політичну мету – примусити депутатів до лояльності, змусити їх підтримувати рішення, нав’язані згори через представників центральної влади", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Мер наголосив, що ці дії є спробами знищення місцевого самоврядування.

"Бо намагання зробити Київраду "ручною" тривають не перший рік. І центральна влада нехтує вибором киян. Їх правом обирати владу в своєму місті, а не гадати, кого наступного "зальотного" їм скинуть зверху. Особливо цинічно це виглядає під час війни. Коли українці мають бути об’єднаними в боротьбі за свою державу, яку намагається знищити агресор", - наголосив Кличко.

Він звернувся до правоохоронців із закликом діяти виключно в правовому полі, а не "виконувати забаганки центральної влади".

"Звертаюся до тих, хто нищить місцеве самоврядування: не руйнуйте державу зсередини! Відкладіть свої політичні інтереси заради інтересів країни, її демократичних надбань, заради збереження нашої незалежності. Українці не допустять встановлення авторитаризму. Час вже це зрозуміти!", - резюмував Кличко.

Теги: #тиск #політичний #кличко

