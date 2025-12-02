Видання "The Village Україна" стало частиною Fozzy Group

Лайфстайл медіа "The Village Україна" у жовтні 2025 року стало частиною Fozzy Media Group – медійного напряму великого українського рітейл-гравця Fozzy Group, повідомляє пресслужба групи у релізі у вівторок.

"Тепер Fozzy Media Group охоплює 41% лайфстайл-аудиторії України — сукупне охоплення БЖ і "The Village Україна", що робить компанію найбільшим гравцем у сегменті", – зазначається у релізі.

Згідно з ним, цей сіті-гайд, що пише про культурне й громадське життя, сервіс, розваги, їжу та людей у Києві, має посилити напрям лайфстайл-контенту всередині холдингу.

Наголошується, що редакція "The Village Україна" збереже свою повну незалежність. Fozzy Group не втручатиметься в редакційну політику й формат контенту.

За словами CEO Fozzy Media Group Олени Шабашкевич, для партнерів та рекламодавців інтеграція "The Village Україна" має надати ширший вибір форматів, доступ до нових аудиторій і роботу з контентом, який формує довіру та лояльність читачів. "Водночас розвиток власних медіа дозволяє Fozzy краще розуміти свою аудиторію. Ми бачимо, які теми й формати найбільше резонують з читачами, відстежуємо тренди та зміни в інтересах сучасної людини — потенційного гостя Fozzy Group", — каже вона.

Керівник департаменту рекламних технологій Fozzy Group Дмитро Панасюк зазначив, що головною перевагою ритейл-медіа є те, що завдяки йому людина знайомиться з інформацією про товар ще до того, як піде в магазин або почне пошук в інтернеті. "Ми маємо точні та релевантні дані про інтереси гостей і мережу інтерактивних рекламних носіїв, що допомагають будувати маркетингові кампанії націлені як на просування бренду, так і зростання продажів", — додає він.

Згідно з релізом, приєднання видання відбулося в межах розвитку Fozzy Media Group — медійного напряму Fozzy Group, який об’єднує власні медіа, цифрові платформи та тематичні спільноти. Сьогодні до медіаекосистеми входять всеукраїнське лайфстайл-видання БЖ, гастрономічний портал Shuba.life, а також спільноти "Сомельє в зелених штанях", DrinkSetter і BeerMaster.

Fozzy Group розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка". Група має ресторани (Буланжері, Escobar, Positano, Who&Why Drinkery), агропромисловий напрям (Ніжин, Грінвіль, Снятинська птиця, Богуславна, Skadi), банк "Восток", мережу турагенцій Silpo Voyage, мережу спортклубів Apollo Next, логістичного оператора УВК, IT-розробника TemaBit Fozzy Group.

ТОВ "Фоззі медіа груп", згідно з даними YouControl, зареєстровано влітку 2016, qjuj статутний капітал 86 млн 220 тис грн. Засновником є ПАТ "ЗНВКІФ "Холдінг інвест", кінцевим бенефіціаром - Володимир Костельман (50,28%).

Виручка компанії за 9 місяців 2025 року скоротилася на 28,1% – до 45,6 млн грн, але чистий збиток впав в 3,5 рази – до 8,1 млн грн.