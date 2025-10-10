Інтерфакс-Україна
Події
09:40 10.10.2025

ЄС запускає в Україні три медіаініціативи на 6.6 млн євро для підтримки незалежних ЗМІ -Матернова

2 хв читати
ЄС запускає в Україні три медіаініціативи на 6.6 млн євро для підтримки незалежних ЗМІ -Матернова
Фото: https://www.facebook.com

Європейський Союз запускає в Україні три ініціативи на підтримку незалежних ЗМІ, повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у мережі Facebook за результатами участі в 10-му Донбаському медіафорумі у четвер.

"Сьогодні на 10-му Донбаському медіафорумі ми говорили про постійні спроби Росії обманювати, поширювати дезінформацію та використовувати фальшиві наративи в рамках своєї масштабної гібридної війни — маніпулюючи громадською думкою та впливаючи на вибори не тільки в Україні, але й у багатьох європейських країнах", - написала Матернова у Facebook.

"Незважаючи на свою назву, форум не міг відбутися на Донбасі, оскільки цей регіон залишається під російською окупацією. Понад 400 журналістів зібралися в Києві, об’єднані однією метою: захистити правду від російської дезінформації та брехні", - додала амбасадорка.

"Перед сотнями учасників я оголосив про запуск трьох нових медіаініціатив ЄС на суму 6,6 млн євро. Вони зміцнять незалежні ЗМІ України та допоможуть журналістам продовжувати свою важливу місію", - повідомила Матернова.

Проєкти реалізуються Internews, Фондом розвитку ЗМІ, "Репортерами без кордонів" та Інститутом масової інформації і мають на меті:

• підтримати 40 ЗМІ, що працюють на передовій, та 20 слідчих груп, які викривають корупцію та військові злочини Росії;

• надати захисне спорядження та екстрену допомогу понад 400 журналістам;

• створити 15 регіональних медіа-хабів, що надаватимуть юридичну, безпекову та професійну допомогу понад 500 журналістам по всій Україні.

"ЄС вже давно підтримує незалежність ЗМІ України. З 2017 року ми інвестували понад 110 мільйонів євро в різні проекти, з них 57,5 мільйонів євро — з початку повномасштабного вторгнення Росії", - наголосила Матернова.

Теги: #катаріна_матернова #форум #підтримка #медіа #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 09.10.2025
Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

18:04 09.10.2025
ЄС близький до погодження 19-го пакета санкцій для РФ, проблема у вимогах Словаччиною гарантій з питань, які з цим не пов’язані

ЄС близький до погодження 19-го пакета санкцій для РФ, проблема у вимогах Словаччиною гарантій з питань, які з цим не пов’язані

10:53 09.10.2025
Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

09:14 09.10.2025
Кабмін запровадив фінансову підтримку провідних українських наукових видань

Кабмін запровадив фінансову підтримку провідних українських наукових видань

17:46 08.10.2025
В Києві завершується форум оборонних індустрій DFNC: захід прийняв близько 2000 учасників із понад 20 країн світу

В Києві завершується форум оборонних індустрій DFNC: захід прийняв близько 2000 учасників із понад 20 країн світу

15:57 08.10.2025
Посли ЄС узгодили закон щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028р – ЗМІ

Посли ЄС узгодили закон щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028р – ЗМІ

15:24 08.10.2025
Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

16:05 07.10.2025
У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів

У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів

14:17 07.10.2025
Укроборонпром у перший день роботи на DFNC3 підписав три угоди про співпрацю – Сметанін

Укроборонпром у перший день роботи на DFNC3 підписав три угоди про співпрацю – Сметанін

10:54 07.10.2025
Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

ОСТАННЄ

Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб – Сирський

Аварійні відключення е/е застосовані в Києві та 9 областях після масованих ударів РФ – "Укренерго"

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух

ТЕС ДТЕК знов атаковані ворогом, є серйозні пошкодження обладнання - компанія

РФ знову влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА