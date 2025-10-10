ЄС запускає в Україні три медіаініціативи на 6.6 млн євро для підтримки незалежних ЗМІ -Матернова

Фото: https://www.facebook.com

Європейський Союз запускає в Україні три ініціативи на підтримку незалежних ЗМІ, повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у мережі Facebook за результатами участі в 10-му Донбаському медіафорумі у четвер.

"Сьогодні на 10-му Донбаському медіафорумі ми говорили про постійні спроби Росії обманювати, поширювати дезінформацію та використовувати фальшиві наративи в рамках своєї масштабної гібридної війни — маніпулюючи громадською думкою та впливаючи на вибори не тільки в Україні, але й у багатьох європейських країнах", - написала Матернова у Facebook.

"Незважаючи на свою назву, форум не міг відбутися на Донбасі, оскільки цей регіон залишається під російською окупацією. Понад 400 журналістів зібралися в Києві, об’єднані однією метою: захистити правду від російської дезінформації та брехні", - додала амбасадорка.

"Перед сотнями учасників я оголосив про запуск трьох нових медіаініціатив ЄС на суму 6,6 млн євро. Вони зміцнять незалежні ЗМІ України та допоможуть журналістам продовжувати свою важливу місію", - повідомила Матернова.

Проєкти реалізуються Internews, Фондом розвитку ЗМІ, "Репортерами без кордонів" та Інститутом масової інформації і мають на меті:

• підтримати 40 ЗМІ, що працюють на передовій, та 20 слідчих груп, які викривають корупцію та військові злочини Росії;

• надати захисне спорядження та екстрену допомогу понад 400 журналістам;

• створити 15 регіональних медіа-хабів, що надаватимуть юридичну, безпекову та професійну допомогу понад 500 журналістам по всій Україні.

"ЄС вже давно підтримує незалежність ЗМІ України. З 2017 року ми інвестували понад 110 мільйонів євро в різні проекти, з них 57,5 мільйонів євро — з початку повномасштабного вторгнення Росії", - наголосила Матернова.