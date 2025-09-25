РФ скоїла 847 злочинів проти журналістів і медіа в Україні за час великої війни, загинуло 111 медійників — ІМІ

Дані моніторингу російських злочинів, що здійснює Інститут масової інформації (ІМІ) з першого дня повномасштабного вторгнення РФ, свідчать, що за три роки і сім місяців РФ скоїла 847 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.

“За серпень-вересень ІМІ зафіксував шість злочинів проти медіа та журналістів, які скоїла Росія. Це випадки поранень журналістів, пошкоджень офісів медіа, юридичного тиску. У вересні стало відомо про загибель трьох медійників, які захищали країну в лавах ЗСУ. Один з них із жовтня 2024 року вважався зниклим”, - йдеться у повідомленні на сайті ІМІ.

Колишній журналіст радіо “Київ FM” та видання “Наш Київ”, військовослужбовець Олександр Голяченко загинув 3 вересня 2025 року на запорізькому напрямку. Оператор-постановник компанії Starlight Media та військовослужбовець Денис Пономаренко загинув 7 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання в Харківській області. Військовий, колишній телеоператор “5 каналу” та медіаагенції АСС Ярослав Левицький з жовтня 2024 року вважався зниклим безвісти. Про його загибель стало відомо 9 вересня 2025 року.

Загалом 111 медійників загинуло з початку великої війни, 12 з них — під час виконання професійних обов’язків.