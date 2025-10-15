Інтерфакс-Україна
13:02 15.10.2025

"Укрінформ", іномовлення і телемарафон "Єдині новини" вийдуть з-під Мінкультури в управлінням Кабміном - Кравчук

Заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявляє, що Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ", державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", загальноукраїнський інформаційний телемарафон "Єдині новини" вийдуть з-під Міністерства культури будуть під управлінням Кабінету міністрів України.

"Тетяна Бережна розповіла, що стратегічні комунікації будуть відділені від Міністерства культури. Держкомтелерадіо (це і буде координуючим ЦОВВ), а також "Укрінформ", іномовлення, Центр стратегічних комунікацій, "Єдині новини" вийдуть з-під Мінкульту і будуть під управлінням Кабінету Міністрів України" - написала Кравчук в мережі Facebook.

В той же час вона розповіла, що формування інформаційної політики (в тому числі законодавчі зміни для індустрії), тема безпеки журналістів, євроінтеграційні процеси залишаться під Мінкультури.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд планує виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрям із чітким мандатом і ресурсами, щоб "фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни".

Наприкінці липня заступник голови парламентського  комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявляла, що не відомо, коли відбудеться розділення Міністерства культури і стратегічних комунікацій, оскільки для цього потрібно голосування за призначення міністра у Верховній Раді.

В серпні в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна допустила, що процес виділення страткомунікацій в окрему інституцію має завершитися до кінця 2025 року, а інформаційна політика, скорше за все, залишиться в Мінкультури.

