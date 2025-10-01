Нацрада телерадіомовлення про блокування Угорщиною українських медіа: це виходить за межі прийнятних регуляторних практик

Фото: https://webportal.nrada.gov.ua

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заявляє, що блокування українських медіа державою-членом Європейського Союзу під надуманими приводами піднімає питання, чи зберігає Європа здатність розрізняти журналістику і пропаганду.

"Національна рада наголошує: Україна блокує конкретні платформи, які працюють на підрив обороноздатності держави в умовах війни. Робимо це відкрито, з можливістю судового оскарження, з дотриманням процедур. Російська інформаційна війна є частиною тотальної війни проти нашої державності, і захист інформаційного простору – це питання національної безпеки", - йдеться в повідомленні Нацради.

Там зазначили, що за офіційною версією Угорщини, українські медіа були заблоковані, зокрема, за критичне висвітлення діяльності приватних фондів.

"Коли держава використовує механізми блокування іноземних медіа не для захисту від воєнної пропаганди, а як реакцію на критичну журналістику щодо недержавних структур, – це виходить за межі будь-яких прийнятних регуляторних практик", - вважають у відомстві.

Національна рада наголошує, що навіть в умовах війни Україна не обмежує свободу преси, а критичні медіа працюють, розслідують корупцію на всіх рівнях влади, ставлять владі найгостріші питання.

"Український медіарегулятор закликає європейську регуляторську спільноту чітко артикулювати різницю між захистом від пропаганди держави-агресора та політичною цензурою. Також Національна рада готує лист-звернення до голови Європейської платформи регуляторних органів (EPRA) пані Стефані Комі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, регулятор звертається до міжнародних інституцій з проханням оцінити ситуацію з позицій захисту права громадян на доступ до різноманітних джерел інформації.

"Українські журналісти працюють під обстрілами, ризикують життям на передовій, гинуть, виконуючи свою професійну місію. Блокування їхніх матеріалів державою-членом ЄС під надуманими приводами є не просто дипломатичним інцидентом – це принципове питання про те, чи зберігає Європа здатність розрізняти журналістику і пропаганду, захист і цензуру, принципи і політичну доцільність", - додали в Нацраді.

Як повідомлялося, 29 вересня Угорщина заявила про блокування 12 українських новинних ресурсів у відповідь на блокування Україною ряду сайтів, які поширювали російську пропаганду.

Раніше Служба безпеки України заблокувала 15 сайтів з Угорщини, Румунії, Молдови та Греції, на яких поширювалися фейки про "терористичну діяльність" українців, висміювалась підтримка країни та критикувалася санкційна політика, а ЄС і НАТО зображувались як роз’єднані й неефективні.