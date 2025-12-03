Угорщина продовжує отримувати нафту нафтопроводом "Дружба" після української атаки - Орбан

Постачання нафти з Росії до Угорщини нафтопроводом "Дружба" триває без перебоїв, незважаючи на чергову українську атаку проти цього трубопроводу, заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

"Я проконсультувався з керівниками компанії MOL. Незважаючи на українську атаку, нафтопровід "Дружба" працює без перебоїв у напрямку Угорщини", - наводить слова Орбана в соцмережі X представник угорського уряду Золтан Ковач.

У свою чергу, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав українську сторону надалі утриматися від ударів по нафтопроводу, зазначивши, що значна частка нинішнього імпорту енергоносіїв в Україну надходить з Угорщини.

За словами Сіярто, йдеться про 51% імпорту електроенергії та 58% імпорту газу, а також значну частку імпорту нафтопродуктів.

Міністр закордонних справ наголосив, що Угорщина очікує від Києва та Брюсселя припинення будь-якого фізичного та юридичного тиску на її енергетичну безпеку.

Сіярто додав, з посиланням на заступника міністра енергетики Росії, що трубопровід "Дружба" отримав лише незначні пошкодження, і постачання до Угорщини залишається безпечним.