Зеленський обговорив з Мелоні результати переговорів в США

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні результати переговорів української делегації з переговорною командою Трампа в США, про що повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі у неділю.

"Обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі. Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала", - написав Зеленський у Телеграм.

Окрім того він подякував італійській стороні за підтримку української енергетичної інфраструктури обладнанням, яке, за його словами Італія надішле найближчими днями.

