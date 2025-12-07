Інтерфакс-Україна
22:21 07.12.2025

Зеленський обговорив з Мелоні результати переговорів в США

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні результати переговорів української делегації з переговорною командою Трампа в США, про що повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі у неділю.

"Обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі. Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала", - написав Зеленський у Телеграм.

Окрім того він подякував італійській стороні за підтримку української енергетичної інфраструктури обладнанням, яке, за його словами Італія надішле найближчими днями.

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Росія ракетно-дроновим ударом знищила розподільчий центр фармдистриб’ютора "БаДМ"

Дональд Трамп-молодший заявив про можливе припинення військової підтримки України – ЗМІ

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

